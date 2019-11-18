Законопроект о значимых компаниях в IT-сфере уйдёт на доработку

Автор законопроекта об ограничении иностранных компаний во владении значимыми информационными ресурсами РФ , депутат Госдумы Антон Горелкин принял решение отозвать документ для доработки, сообщает ТАСС. По его словам, решение связано с поступившими рекомендациями из правительства.

«Я отзову его в ближайшее время, на этой неделе. Буду работать над законопроектом в первую очередь с учетом рекомендаций правительства», — приводит агентство слова парламентария.

Горелкин уточнил, что речь идёт о повышении доли возможного иностранного владения IT-гигантами, а также о четком «формулировании критериев отнесения информационных ресурсов к значимым для информационной структуры РФ».

«В законопроекте появится еще несколько интересных опций, о которых я не хотел бы пока говорить», — отметил депутат.

Инициатива Горелкина, как ранее сообщал «Рамблер», была внесена на обсуждение депутатов Госдумы в конце весенней сессии. Изначально законопроект предполагал ограничить долю иностранных компаний в отечественных IT-гигантах на уровне в 20%.

18 ноября «Яндекс» сообщил, что готовится изменить структуру управления компанией через создание в ней некоммерческого фонда. Некоторые СМИ предположили, что решение Горелкина об отзыве законопроекта связано с этой новостью, но депутат развеял домыслы.