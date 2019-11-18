Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Brexit увидели риски для России
В Brexit увидели риски для России
Политика
Пока вы спали: россиян могут начать судить за «преследование»
Пока вы спали: россиян могут начать судить за «преследование»
Общество
Глава ДНР оценил «план депортации народа Донбасса»
Глава ДНР оценил «план депортации народа Донбасса»
В мире
Кадыров объяснил призыв убивать
Кадыров объяснил призыв убивать
Политика

Законопроект о значимых компаниях в IT-сфере уйдёт на доработку 

Рамблер 43 минуты назад
Законопроект о значимых компаниях в IT-сфере уйдёт на доработку
Фото: РИА Новости
Автор законопроекта об ограничении иностранных компаний во владении значимыми информационными ресурсами РФ, депутат Госдумы Антон Горелкин принял решение отозвать документ для доработки, сообщает ТАСС. По его словам, решение связано с поступившими рекомендациями из правительства.
«Я отзову его в ближайшее время, на этой неделе. Буду работать над законопроектом в первую очередь с учетом рекомендаций правительства», — приводит агентство слова парламентария.
Горелкин уточнил, что речь идёт о повышении доли возможного иностранного владения IT-гигантами, а также о четком «формулировании критериев отнесения информационных ресурсов к значимым для информационной структуры РФ».
«В законопроекте появится еще несколько интересных опций, о которых я не хотел бы пока говорить», — отметил депутат.
Инициатива Горелкина, как ранее сообщал «Рамблер», была внесена на обсуждение депутатов Госдумы в конце весенней сессии. Изначально законопроект предполагал ограничить долю иностранных компаний в отечественных IT-гигантах на уровне в 20%.
18 ноября «Яндекс» сообщил, что готовится изменить структуру управления компанией через создание в ней некоммерческого фонда. Некоторые СМИ предположили, что решение Горелкина об отзыве законопроекта связано с этой новостью, но депутат развеял домыслы.
«Это никак не связано с решением "Яндекса" изменить структуру корпоративного управления, для меня это была неожиданность», — заявил парламентарий, уточнив, что решение забрать законопроект на доработку принял еще на прошлой неделе.
Видео дня. Первая леди наркоимперии станет звездой телеэкрана
Комментарии 
Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Политика , Антон Горелкин , Госдума , Яндекс , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Brexit увидели риски для России
В Brexit увидели риски для России 215
Пока вы спали: россиян могут начать судить за «преследование»
Пока вы спали: россиян могут начать судить за «преследование» 91
Глава ДНР оценил «план депортации народа Донбасса»
Глава ДНР оценил «план депортации народа Донбасса» 498
Кадыров объяснил призыв убивать
Кадыров объяснил призыв убивать 14
«Люди начали отступать»: Захарова о поездках в метро
«Люди начали отступать»: Захарова о поездках в метро 72
Видео
На Россию идут аномальные морозы
04:59
На Россию идут аномальные морозы
Погода Общество
«Жалкая гнида!»: Мясников поставил «диагноз» доценту Соколову
02:36
«Жалкая гнида!»: Мясников поставил «диагноз» доценту Соколову
Происшествия
Кадыров объяснил призыв убивать
00:55
Кадыров объяснил призыв убивать
Политика
В Brexit увидели риски для России
03:12
В Brexit увидели риски для России
Политика
Автобус покатился на людей: погибла женщина
00:31
Автобус покатился на людей: погибла женщина
Происшествия
Слабым местом России назвали ее население
02:33
Слабым местом России назвали ее население
Политика Статьи
«Горячая свадьба»: молодожены устроили стрельбу у ЗАГСа
00:48
«Горячая свадьба»: молодожены устроили стрельбу у ЗАГСа
Происшествия
Тбилиси вновь охватили акции протеста
00:10
Тбилиси вновь охватили акции протеста
В мире
Русский солдат убил сослуживцев. Над ним издевались?
01:03
Русский солдат убил сослуживцев. Над ним издевались?
Армия Общество
«Грубейшая ошибка»: Польше досталось от Лукашенко за РФ
01:19
«Грубейшая ошибка»: Польше досталось от Лукашенко за РФ
В мире СНГ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение