Лавров заявил о «созревших» условиях встречи по Украине

Лавров заявил, что условия для саммита в «нормандском формате» «созрели»

"Если все четыре страны — участницы нормандского формата готовы встречаться 9 декабря, значит условия "созрели". Мы ведь не выделяли какие-то искусственные требования к проведению этой встречи, и единственное, чего мы добивались, это чтобы участники нормандского формата уважали свои собственные решения, которые принимались и в 2015 году, и в 2016 году и которые саботировались режимом [экс-президента Украины Петра] Порошенко во всем, что касается и политического процесса, и во всем, что касается ситуации с безопасностью "на земле", — сказал он.

Лавров обратил внимание на то, что при правительстве, созданном президентом Украины Владимиром Зеленским , "удалось решить не решавшиеся годами вопросы", включая разведение сил и средств в Станице Луганской, ликвидацию нарушений, допущенных Вооруженными силами Украины на двух других участках — Петровском и Золотом, которые были обозначены в нормандском формате как подлежащие разведению сил и средств, а также были приняты действия, позволившие официально закрепить "формулу Штайнмайера".

Влияние на Украину

По мнению Лаврова, Германия и Франция должны повлиять на Украину для принятия дополнительных шагов по выполнению минских соглашений.

"И еще, давайте назовем это условием, которое мы выдвигали, заключалось в том, чтобы помимо фиксации реализации предыдущих договоренностей участники нового саммита были готовы предпринять дополнительные шаги, которые будут способствовать реализации минских договоренностей в полном объеме. Нас заверяют наши французские и немецкие партнеры, что это в полной мере отражает и их подход, и рассчитываем, что они используют свои отношения с официальным Киевом для того, чтобы они осознали безальтернативность движения именно в направлении полного выполнения минского Комплекса мер", — указал глава МИД РФ.

Лавров подчеркнул, что такие сигналы из Парижа и Берлина особенно важны в условиях, когда от представителей администрации президента Украины и членов правительства страны звучат "достаточно противоречивые заявления", например, о нежелании объявлять амнистию, как это обозначено в минских соглашениях, или вести прямой диалог с Донецком и Луганском.

" [Есть] целый ряд других высказываний, которые в общем-то требуют реакции со стороны других участников нормандского формат с тем, чтобы приверженность основам, которые заложены нормандским форматом и которые сейчас направляют деятельность Контактной группы с участием Киева, Донецка и Луганска при поддержке России и ОБСЕ, в полной мере сохранялась", — добавил он.

"Особенно мы рассчитываем, что наши французские коллеги как хозяева "нормандского саммита" приложат все усилия, чтобы снять какие-либо двусмысленности и чтобы этот саммит четко подтвердил незыблемость и безальтернативность движения по направлению выполнения минского Комплекса мер", — заключил глава МИД России.

15 ноября Елисейский дворец сообщил о проведении саммита в нормандском формате 9 декабря в Париже. Первая встреча в нормандской формате прошла 6 июня 2014 года, последняя — 19 октября 2016 года. Перерыв между встречами затянулся из-за того, что Киев не выполнял договоренности, достигнутые в ходе предыдущих саммитов.