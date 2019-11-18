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Лавров назвал российское условие проведения саммита «нормандской четверки» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 10 1 час назад
РФ назвала условие для саммита «нормандской четверки»
Фото: Reuters
Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Германию и Францию повлиять на Украину для принятия дополнительных шагов по выполнению Минских соглашений. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем.
«И еще, давайте назовем это условием (саммита «нормандской четверки» — прим. ВЗГЛЯД), которое мы выдвигали, заключалось в том, чтобы помимо фиксации реализации предыдущих договоренностей участники нового саммита были готовы предпринять дополнительные шаги, которые будут способствовать реализации минских договоренностей в полном объеме. Нас заверяют наши французские и немецкие партнеры, что это в полной мере отражает и их подход, и рассчитываем, что они используют свои отношения с официальным Киевом для того, чтобы они осознали безальтернативность движения именно в направлении полного выполнения минского Комплекса мер», — сказал Лавров, передает ТАСС.
Напомним, саммит в «нормандском формате» запланирован на 9 декабря.
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Комментарии3 
Теги:
Политика , Украина , Владимир Макей , Сергей Лавров , ИТАР-ТАСС , Германия , Франция
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