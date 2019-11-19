Россию призвали выполнить обязательства по Донбассу

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МИД ФРГ призвал Россию выполнить обязательства по Донбассу 

RT на русском + ещё 6 1 час назад
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что, по мнению немецкой стороны, Россия в настоящее время должна выполнить взятые на себя обязательства по урегулированию в Донбассе.
Об этом он сказал в ходе совместной пресс-конференции с украинским коллегой Вадимом Пристайко.
«На наш взгляд, сейчас очередь России реализовать то, что было достигнуто в результате переговоров. Нужно измерять результатами и действиями», — цитирует его «Интерфакс-Украина».
В свою очередь, Пристайко заявил о готовности Киева к принятию «разумного компромисса» в ходе саммита в нормандском формате по Донбассу.
Ранее полномочный представитель России на переговорах контактной группы в Минске Борис Грызлов призвал Украину не рассчитывать на пересмотр минских договорённостей.
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Теги:
Политика , Видео , Украина , Вадим Пристайко , Борис Грызлов , МИД , Интерфакс , Германия
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