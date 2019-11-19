Госдума сняла запрет на свастику

Госдума приняла законопроект, разрешающий показывать свастику в фильмах и книгах при условии осуждения нацизма. Об этом сообщает ТАСС.

Депутаты одобрили изменения в закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», запрещающий использование нацистской атрибутики или символики.

В Госдуме решили, что закон не должен распространяться на случаи демонстрации такой символики, если при этом «формируется негативное отношение к идеологии нацизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацизма». Аналогичные поправки внесены в закон о противодействии экстремизму.

«Мы убираем очень серьезный общественный раздражитель», — объяснила один из авторов инициативы, депутат Елена Ямпольская.

По ее мнению, запрет на нацистскую символику вводился из благих побуждений, «но со значительной степенью недомыслия».

Ямпольская подчеркнула, что кадры из советских фильмов, плакаты и фотографии военных лет формируют негативное отношение к нацизму. В спорных случаях решения будет принимать суд.

В ближайшее время в административный кодекс также внесут поправки, отменяющие наказание за использование нацистской символики без ее пропаганды.