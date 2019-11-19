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Госдума разрешила показывать свастику в просветительских целях 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 7 31 минуту назад
Госдума приняла законопроект о нацистской символике
Фото: РИА Новости
Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли закон, согласно которому разрешается демонстрация нацистской символики в просветительских и учебных целях.
Проект закона был внесен вице-спикером Думы Петром Толстым, главами комитетов по культуре и по безопасности Еленой Ямпольской и Василием Пискаревым. Законопроект предполагает разрешить демонстрацию такой символики в произведениях науки, литературы и искусства, а также в информационных, учебных и просветительских целях, если показ символики формирует «негативное отношение к идеологии нацизма», а также не пропагандирует его и не оправдывает, передает РИА «Новости».
Ямпольская заявила, что законопроект уберет очень серьезный общественный раздражитель.
«Норма, которую мы исправляем данным законопроектом, наверняка принималась из самых благих побуждений, но со значительной степенью недомыслия. Никто в тот момент не дал себе труда задуматься, к чему приведет полный запрет на демонстрацию нацистской символики. Как мы поступим с фильмами о Великой Отечественной войне, в том числе входящими в золотой фонд нашего кинематографа? Что будет с документальной кинохроникой, фотографиями, советскими плакатами, карикатурами Кукрыниксов и прочим визуальным рядом, где присутствует свастика?» — заявила она.
Ямпольская добавила, что денег для принятия закона не требуется, а «требуется только здравый смысл».
25 июня Госдума в первом чтении приняла проект закона о снятии ограничений нацистской символики в фильмах и книгах в случае отсутствия пропаганды.
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Теги:
Политика , Законопроекты , Василий Пискарев , Петр Толстой , Елена Ямпольская , Госдума , РИА Новости
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