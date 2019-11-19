Госдума приняла законопроект о нацистской символике

Госдума разрешила показывать свастику в просветительских целях

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли закон, согласно которому разрешается демонстрация нацистской символики в просветительских и учебных целях.

Проект закона был внесен вице-спикером Думы Петром Толстым , главами комитетов по культуре и по безопасности Еленой Ямпольской Василием Пискаревым . Законопроект предполагает разрешить демонстрацию такой символики в произведениях науки, литературы и искусства, а также в информационных, учебных и просветительских целях, если показ символики формирует «негативное отношение к идеологии нацизма», а также не пропагандирует его и не оправдывает, передает РИА «Новости».

Ямпольская заявила, что законопроект уберет очень серьезный общественный раздражитель.

«Норма, которую мы исправляем данным законопроектом, наверняка принималась из самых благих побуждений, но со значительной степенью недомыслия. Никто в тот момент не дал себе труда задуматься, к чему приведет полный запрет на демонстрацию нацистской символики. Как мы поступим с фильмами о Великой Отечественной войне, в том числе входящими в золотой фонд нашего кинематографа? Что будет с документальной кинохроникой, фотографиями, советскими плакатами, карикатурами Кукрыниксов и прочим визуальным рядом, где присутствует свастика?» — заявила она.

Ямпольская добавила, что денег для принятия закона не требуется, а «требуется только здравый смысл».

25 июня Госдума в первом чтении приняла проект закона о снятии ограничений нацистской символики в фильмах и книгах в случае отсутствия пропаганды.