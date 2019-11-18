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Политика

Кремль прокомментировал возвращение военных кораблей Украине 

Lenta.ru 1 час назад
Кремль прокомментировал возвращение кораблей Украине
Фото: РИА Новости
Передача Украине военных кораблей, которые были задержаны российскими пограничниками в Керченском проливе, не связана с международным трибуналом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в понедельник, 18 ноября.
Представитель Кремля напомнил, что в данном случае речь идет о нарушении государственной границы России. За более подробной информацией он посоветовал обратиться в Федеральную службу безопасности.
Ранее в понедельник российская сторона передала Киеву три корабля ВМФ Украины, которые были задержаны 25 ноября 2018 года. В МИД РФ отметили, что Москва никогда не отрицала, что вернет Украине суда.
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Теги:
Политика , Дмитрий Песков , ФСБ , МИД , ИТАР-ТАСС
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