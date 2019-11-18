В Кремле оценили заявление Лукашенко о союзе с Россией

Так Песков прокомментировал последния заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко , усомнившегося в целесообразности союза с Россией.

«Нам каждый год подсовывают новые условия, и мы постоянно в экономике что-то теряем, теряем и теряем. Извините, нахрена нужен тогда такой союз», — заявил Лукашенко.

Песков подчеркнул, что в Кремле обратили внимание на лексику, которую использовал Лукашенко.

Также Песков назвал вопрос президента Белоруссии «гипотетическим».

Как сообщал «Рамблер», в прошлом году премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал об интеграционных проектах для Союзного государства России и Белоруссии. По его словам, продвинутый вариант сотрудничества основан на повышении уровня интеграции «с одновременным повышением взаимозависимости экономик». Премьер сказал, что Россия готова к созданию единого эмиссионного центра, единой таможенной службы , суда и счётной палаты

Лукашенко заявлял, что Москва хочет инкорпорировать его страну в состав России под видом глубокой интеграции. Он говорил, что Белоруссию «не мытьем, так катаньем» пытаются включить в состав другой страны.

Власти Белоруссии называли одним из основных препятствий интеграции споры о ценах на нефть и газ.