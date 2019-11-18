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Политика

В Кремле оценили заявление Лукашенко о союзе с Россией 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
В Кремле оценили заявление Лукашенко о союзе с Россией
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают незыблемой взаимовыгодность Союзного государства России и Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости.
Так Песков прокомментировал последния заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко, усомнившегося в целесообразности союза с Россией.
«Нам каждый год подсовывают новые условия, и мы постоянно в экономике что-то теряем, теряем и теряем. Извините, нахрена нужен тогда такой союз», — заявил Лукашенко.
Песков подчеркнул, что в Кремле обратили внимание на лексику, которую использовал Лукашенко.
Также Песков назвал вопрос президента Белоруссии «гипотетическим».
Как сообщал «Рамблер», в прошлом году премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал об интеграционных проектах для Союзного государства России и Белоруссии. По его словам, продвинутый вариант сотрудничества основан на повышении уровня интеграции «с одновременным повышением взаимозависимости экономик». Премьер сказал, что Россия готова к созданию единого эмиссионного центра, единой таможенной службы, суда и счётной палаты.
Лукашенко заявлял, что Москва хочет инкорпорировать его страну в состав России под видом глубокой интеграции. Он говорил, что Белоруссию «не мытьем, так катаньем» пытаются включить в состав другой страны.
Власти Белоруссии называли одним из основных препятствий интеграции споры о ценах на нефть и газ.
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Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Политика , СНГ , Дмитрий Медведев , Дмитрий Песков , Александр Лукашенко , Счетная палата , Федеральная таможенная служба
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