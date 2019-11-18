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Путин поздравил конструкторское бюро «Вымпел» с 70-летием 

ТК «Звезда» 1 час назад
Путин поздравил конструкторское бюро «Вымпел»
Фото: пресс-служба президента РФ
Российски лидер отметил вклад предприятия в отечественную промышленность и науку.
Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Вымпел» имени И. И. Торопова — один из мировых лидеров в сфере разработки и производства высокоточного авиационного оружия. С таким заявлением выступил президент Российской Федерации Владимир Путин, поздравив сотрудников предприятия с 70-летним юбилеем.
«Многие поколения ваших предшественников своим добросовестным трудом внесли значимый вклад в развитие отечественной промышленности и науки, а также обеспечение обороноспособности и национальной безопасности страны», — заявил глава государства. Его поздравление публикует пресс-служба Кремля.
Российский лидер выразил уверенность, что приверженность профессиональным традициям, серьезный кадровый потенциал, основательная производственная, испытательная база позволят работникам конструкторского бюро «Вымпел» и в дальнейшем браться за серьезные задачи, а также производить образцы вооружения и военной техники, востребованные как в российской армии, так и за рубежом.
Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Вымпел» им. И. И. Торопова, ГосМКБ «Вымпел» — предприятие по разработке и серийному производству авиационного вооружения. Занимается разработкой управляемых ракет класса «воздух-воздух», «воздух-поверхность», зенитных ракет для систем противовоздушной и противоракетной обороны.
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Теги:
Политика , Владимир Путин , Пресс-служба Администрации Президента РФ , ГОС МКБ "Вымпел" им. И. И. Торопова"
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