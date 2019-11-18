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Политика

В МИД заявили о возможности визита Путина в Египет в 2020 году 

RT на русском + ещё 3 1 час назад
Путин может посетить Египет
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин может в 2020 году совершить визит в Египет. Представители двух стран в настоящее время занимаются подготовкой визита.
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на спецпредставителя президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя главы МИД Михаила Богданова.
«Сейчас мы находимся в контакте с нашими египетским друзьями, и речь идёт о том, чтобы подготовить очередной визит нашего президента…» — сказал Богданов.
По его словам, Москва и Каир «в своё время» договаривались о проведении дважды в год саммитов в России и Египте.
«Я думаю, что она (встреча. — RT) состоится на египетской земле в следующем году», — добавил он.
В конце октября Богданов заявил, что чартерное авиасообщение с Египтом может быть возобновлено «в ближайшее время».
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Теги:
Политика , Михаил Богданов , Владимир Путин , МИД , ИТАР-ТАСС , Египет
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