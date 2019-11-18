Захарова рассказала о хобби

Захарова призналась, что увлекается шитьём

Я шью для себя. Мне, например, нравится шить шторы, раньше я даже шила одежду. У меня есть платья, которые я сама сшила в студенческие годы, когда не было ни денег, ни возможностей, и в первые годы на работе, когда зарплату практически не платили, но надо было во что-то одеваться, — сказала Захарова в интервью News.ru.

Два года назад дипломат появилась на красной дорожке Московского кинофестиваля в зелёном платье в пол, выполненном российской компанией по её эскизу.

У меня нет такого желания (продолжить сотрудничество с российскими дизайнерами. — News.ru). Я считаю, что ты должен заниматься тем, чем хочется, но на профессиональном уровне. Не думаю, что это можно реализовать без соответствующей подготовки. Мне это всегда казалось очень странным. Я придумала для себя платье, но это была просто идея, которую реализовала наша российская фирма. Заниматься этим в дальнейшем — нет, — пояснила она.

Как ранее писал News.ru, Захарова рассказала, в каких случаях предпочитает перемещаться по Москве на метро. По её мнению, в центре пользоваться метро удобно.

Полностью текстовая и видеоверсия интервью будут опубликованы на сайте News.ru.