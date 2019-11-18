Кадыров объяснил свои слова об убийствах за оскорбления

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров объяснил смысл своих слов о том, что людей нужно убивать и сажать за оскорбления в интернете, пишет «Кавказский узел». Чеченский глава заявил, что не стоит понимать его слова буквально. Вместе с тем он подтвердил, что угрозы расправы соответствуют своду обычаев народов Кавказа и Средней Азии, сообщает Ura.ru.

Кадыров также добавил, что в его высказываниях искали провокацию, чтобы раздуть все до «вселенских масштабов». Он отметил, что знает уже порядка десяти человек, которые выступают с критикой в его адрес в России, а также в иностранных государствах.