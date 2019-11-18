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Кадыров объяснил свои слова об убийствах за оскорбления 

Национальная Служба Новостей + ещё 6 1 час назад
Кадыров объяснил свои слова об убийствах за оскорбления
Фото: nsn.fm
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров объяснил смысл своих слов о том, что людей нужно убивать и сажать за оскорбления в интернете, пишет «Кавказский узел». Чеченский глава заявил, что не стоит понимать его слова буквально. Вместе с тем он подтвердил, что угрозы расправы соответствуют своду обычаев народов Кавказа и Средней Азии, сообщает Ura.ru.
Кадыров также добавил, что в его высказываниях искали провокацию, чтобы раздуть все до «вселенских масштабов». Он отметил, что знает уже порядка десяти человек, которые выступают с критикой в его адрес в России, а также в иностранных государствах.
Ранее российский дизайнер Артемий Лебедев на своей странице в Фейсбуке раскритиковал призыв главы Чечни Рамзана Кадырова наказывать тех, кто оскорбляет в интернете честь других пользователей. Журналист Илья Варламов, подготовивший множество материалов о северокавказских республиках, в эфире НСН выразил полную солидарность с Лебедевым, но при этом заметил, что он допускает мысль о возможной угрозе в адрес дизайнера.
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Теги:
Политика , Рамзан Кадыров , Артемий Лебедев , Илья Варламов , РИА Ura.ru , Чеченская Республика
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