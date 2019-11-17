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В мире

Корабли ВМС Украины исключили из вещдоков 

News.ru 52 минуты назад
Корабли ВМС Украины исключили из вещдоков
Фото: РИА Новости
Следователи ФСБ РФ исключили украинские военные корабли из числа вещественных доказательств по делу задержанных моряков. 24 украинских моряка были задержаны год назад за незаконное пересечение российской границы в Керченском проливе, в сентябре они вернулись домой в рамках обмена с РФ удерживаемыми лицами.
Украинские корабли исключены российскими следователями из числа вещдоков по уголовному делу в отношении моряков, — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Как писал News.ru, украинские военные катера, задержанные российскими пограничниками в ноябре 2018 года, вывели из акватории «Генмола». «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» в сопровождении Береговой охраны РФ следуют в сторону Чёрного моря. При этом украинские буксиры «Сапфир», «Титан» и «Гайдамака» находятся у берегов Крыма, чтобы забрать украинские военные корабли и сопроводить их в порт.
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Теги:
Политика , ФСБ , МВД , ИТАР-ТАСС
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