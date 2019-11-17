Корабли ВМС Украины исключили из вещдоков

Следователи ФСБ РФ исключили украинские военные корабли из числа вещественных доказательств по делу задержанных моряков. 24 украинских моряка были задержаны год назад за незаконное пересечение российской границы в Керченском проливе, в сентябре они вернулись домой в рамках обмена с РФ удерживаемыми лицами.

Украинские корабли исключены российскими следователями из числа вещдоков по уголовному делу в отношении моряков, — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах

Как писал News.ru, украинские военные катера, задержанные российскими пограничниками в ноябре 2018 года, вывели из акватории «Генмола». «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» в сопровождении Береговой охраны РФ следуют в сторону Чёрного моря. При этом украинские буксиры «Сапфир», «Титан» и «Гайдамака» находятся у берегов Крыма, чтобы забрать украинские военные корабли и сопроводить их в порт.