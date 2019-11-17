Путин назвал БРИКС залогом стабильности в мире

По мнению главы государства, страны БРИКС поддерживают открытые рынки и выступают против покровительственной системы таможенной политики с высокими пошлинами на ввозимые товары.

Путин добавил, что БРИКС — скорее открытый союз, который будет только крепчать со временем.

В Бразилии прошел XI саммит БРИКС. На пленарном заседании глава России призвал государства группы к более активному продвижению позитивной повестки дня и объединению вокруг себя единомышленников для совместного решения ключевых проблем. По итогу саммита лидеры стран приняли совместную декларацию.