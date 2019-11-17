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Путин назвал БРИКС залогом стабильности в мире 

Газета.Ru 1 час назад
Путин назвал БРИКС залогом стабильности в мире
Фото: Газета.Ru
Российский президент Владимир Путин заявил, что страны-члены БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР и ЮАР) являются залогом стабильности в мировой политике и экономике. Об этом сообщает ТАСС.
По мнению главы государства, страны БРИКС поддерживают открытые рынки и выступают против покровительственной системы таможенной политики с высокими пошлинами на ввозимые товары.
Путин добавил, что БРИКС — скорее открытый союз, который будет только крепчать со временем.
В Бразилии прошел XI саммит БРИКС. На пленарном заседании глава России призвал государства группы к более активному продвижению позитивной повестки дня и объединению вокруг себя единомышленников для совместного решения ключевых проблем. По итогу саммита лидеры стран приняли совместную декларацию.
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Теги:
Политика , Владимир Путин , БРИКС , Бразилия , Индия , Китай , ЮАР
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