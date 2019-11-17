На Украине пожалели об успехах Путина

Климкин рассказал об успехе Путина в Донбассе

"К сожалению, у него (Путина — прим. ред.) много успехов. Этот успех нужно еще реализовать, но символически он есть. Успех заключается в том, что происходит разведение (войск на Донбассе — прим. ред.)", — заявил бывший дипломат.

Ранее контактная группа по Украине согласовала "формулу Штайнмайера", согласно которой закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов. После этого на Украине прошли акции протеста против согласования "формулы Штайнмайера".

Для реализации "формулы" Киев вместе с ДНР и ЛНР согласовали разведение войск в населенных пунктах Золотое и Петровское — еще одно условие встречи "нормандской четверки". В настоящее время отвод сил был выполнен в обоих селах, теперь военные под контролем ОБСЕ должны приступить к разминированию территорий у линии разграничения.