Раскрыты обстоятельства смерти Исаева

Пресс-секретарь директора Института актуальной экономики, лидера общественно-политического движения "Новая Россия" Никиты Исаева Александр Макаренко рассказал "Газете.Ru", что он умер на обратном пути из рабочей поездки в Тамбов.
По словам Макаренко, смерть не носит криминальный характер.
"Вчера работал в Тамбове, а ночью возвращался в столицу на поезде. Стало плохо. Причины смерти пока не установлены, будут проведены экспертизы. Сразу могу сказать, что смерть точно не криминальная", — подчеркнул Макаренко.
О смерти Исаева в поезде из Тамбова в Москву стало известно утром 16 ноября.