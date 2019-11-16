Раскрыты обстоятельства смерти Исаева

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Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти 

Газета.Ru 1 час назад
Пресс-секретарь директора Института актуальной экономики, лидера общественно-политического движения "Новая Россия" Никиты Исаева Александр Макаренко рассказал "Газете.Ru", что он умер на обратном пути из рабочей поездки в Тамбов.
Умер Никита Исаев
По словам Макаренко, смерть не носит криминальный характер.
"Вчера работал в Тамбове, а ночью возвращался в столицу на поезде. Стало плохо. Причины смерти пока не установлены, будут проведены экспертизы. Сразу могу сказать, что смерть точно не криминальная", — подчеркнул Макаренко.
О смерти Исаева в поезде из Тамбова в Москву стало известно утром 16 ноября.
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Теги:
Политика , Видео , Александр Макаренко , Никита Исаев , Газета.Ru
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