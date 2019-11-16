В Крыму ответили Помпео насчет «нероссийского» полуострова

Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему Соединенные штаты признали Голанские высоты за Израилем и не признают Крым за Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

«Есть набор международных норм и понятий, есть фактические обстоятельства, которые им противоречат, и там, где эти нормы выстраиваются, мы должны признать их», — приводит его слова агентство.

Напомним, американский лидер Дональд Трамп в апреле 2019 года подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Крым, который по результатам референдума 2014 года стал частью РФ, в США до сих пор не признают.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков в эфире НСН напомнил обстоятельства, при которых Крым был включен в состав России, а также причины, по которым Голанские высоты США решили считать израильской территорией.

«Ситуация с Голанскими высотами очень отличается от ситуации с Крымом. На Голанских высотах референдум не проводили, а в Крыму проводили. И, с точки зрения международного права, правильно будет признать Крым российской территорией, а не Голанские высоты составной частью Израиля, потому что они — однозначно — захвачены и аннексированы», — заявил Сергей Цеков.

Он отметил, что высказывания госсекретаря США Майка Помпео являются яркой иллюстрацией политики двойных стандартов США в мире.

«Считают, если американцы, то могут делать и говорить все, что им вздумается! Хочу соблюдаю международное право, хочу не соблюдаю, потому что оно может не вписываться в международные интересы США! В Америке люди наделены настолько высоким интеллектом, что даже не стесняются об этом открыто говорить», — возмутился российский сенатор.

Ранее Сергей Цеков заявил, что Киеву не хватает смелости признать Крым российским.