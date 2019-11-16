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Умер политик Никита Исаев 

Рамблер + ещё 5 9 минут назад
Российский политик Никита Исаев скончался на 42 году жизни. Смерть настигла мужчину в поезде, причины устанавливаются, сообщает РЕН ТВ.
Алина Жестовская, помощница Исаева, подтвердила его преждевременную кончину. Она написала в соцсетях:
«Ночью скоропостижно ушел мой любимый человек, смысл и суть всего. Мы были в этот момент вместе».
По ее словам, о дате и месте похорон близкие сообщат позднее.
Телеграм-каналы уточняют, что Исаев возвращался в столицу из рабочей поездки в Тамбов. В поезде ему стало плохо, проводники вызвали скорую. На станции Узуново медики констатировали смерть. Причина — сердечно-сосудистая недостаточность и остановка сердца. Тело политика доставили на Павелецкий вокзал.
Никита Исаев — политик, экономист. Возглавлял общественно-политическое движение «Новая Россия», был директором Института актуальной экономики.
Редактор:  Майк Габриелян
Теги:
Политика , Видео , Другое , Никита Исаев , РЕН ТВ
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