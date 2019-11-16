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Путин поздравил Жээнбекова с днем рождения 

ТАСС + ещё 5 1 час назад
Путин поздравил Жээнбекова с днем рождения
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин поздравил президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова с днем рождения. Телеграмма опубликована в субботу на сайте Кремля.
"Хотел бы подтвердить готовность к продолжению нашего товарищеского диалога и конструктивной совместной работы по актуальным вопросам российско-киргизской повестки дня", — подчеркнул Путин. Он высоко оценил и усилия Жээнбекова по укреплению отношений между двумя странами. Кроме того, Путин отметил социально-экономическое развитие Киргизской Республики под руководством Жээнбекова.
"Искренне желаю Вам, уважаемый Сооронбай Шарипович, крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности", — обратился президент РФ к киргизскому коллеге.
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Теги:
Политика , Владимир Путин , Кыргызстан
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