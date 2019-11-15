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Шоу-бизнес

Медведев посетил спектакль Академии Михалкова на сцене БДТ 

ТАСС + ещё 1 44 минуты назад
Медведев посетил спектакль Академии Михалкова
Фото: РИА Новости
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в пятницу посетил постановку "Метаморфозы III: Враги" Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова. Постановка прошла на сцене Большого драматического театра имени Георгия Товстоногова в рамках программы Санкт-Петербургского международного культурного форума.
После спектакля Медведев в неформальной обстановке побеседовал с Михалковым и поблагодарил его за приглашение на спектакль.
Вместе с премьер-министром постановку посетили вице-премьер Ольга Голодец, министр культуры Владимир Мединский и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
"Метаморфозы III: Враги" — постановка Академии Михалкова, представляющая собой компиляцию из произведений Ивана Бунина и Антона Чехова. Спектакль состоит из восьми произведений классиков, действие сопровождается видеокадрами с репетиций.
Серия спектаклей "Метаморфозы" — проект Академии кинематографического и театрального искусства Михалкова. Первые две работы из этой серии носили названия "Легкое дыхание" и "Жены артистов". Общей темой постановок является литературный материал: все сюжеты, использованные в спектаклях, написаны Чеховым и Буниным.
Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) проходит с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема — "Культурные коды в условиях глобализации". Секцию "Массовые коммуникации" на форуме возглавляет генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. Агентство также выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством ПМКФ.
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Теги:
Политика , Дмитрий Медведев , Александр Беглов , Ольга Голодец , Владимир Мединский , Иван Бунин , Сергей Михайлов , Антон Чехов , Никита Михалков , ИТАР-ТАСС
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