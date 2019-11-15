Медведев посетил спектакль Академии Михалкова на сцене БДТ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в пятницу посетил постановку "Метаморфозы III: Враги" Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова . Постановка прошла на сцене Большого драматического театра имени Георгия Товстоногова в рамках программы Санкт-Петербургского международного культурного форума.

После спектакля Медведев в неформальной обстановке побеседовал с Михалковым и поблагодарил его за приглашение на спектакль.

"Метаморфозы III: Враги" — постановка Академии Михалкова, представляющая собой компиляцию из произведений Ивана Бунина Антона Чехова . Спектакль состоит из восьми произведений классиков, действие сопровождается видеокадрами с репетиций.

Серия спектаклей "Метаморфозы" — проект Академии кинематографического и театрального искусства Михалкова. Первые две работы из этой серии носили названия "Легкое дыхание" и "Жены артистов". Общей темой постановок является литературный материал: все сюжеты, использованные в спектаклях, написаны Чеховым и Буниным.