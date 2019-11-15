Норвегия оценила отношения с РФ после дела Берга

Представители Норвегии не считают, что отношения с Россией могли ухудшиться из-за дела шпиона Фруде Берга. С таким заявлением выступила министр иностранных дел Ине Эриксен Сёрейде.
Мы не считаем, что это дело как-то ухудшило отношения между Норвегией и Россией, это важно подчеркнуть, — заявила она журналистам.
Отставной погранинспектор Фруде Берг был осуждён за шпионаж на территории России. Однако вскоре он был помилован и отправлен в Литву. Министр также отметила, что он сам сможет решить, когда ему возвращаться домой.
Ранее News.ru сообщал, что осуждённого Берга передали властям Норвегии. Также сообщалось об обмене шпионами между Литвой и Россией.