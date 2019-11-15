Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пограничник США ранил россиянина
Пограничник США ранил россиянина
Происшествия
Российская медсестра заразила ВИЧ пятерых пациентов
Российская медсестра заразила ВИЧ пятерых пациентов
Происшествия
Адвокат Соколова призвал к "всеобщему трауру"
Адвокат Соколова призвал к "всеобщему трауру"
Общество
Пригожин резко отозвался о семье Заворотнюк
Пригожин резко отозвался о семье Заворотнюк
Шоу-бизнес

Норвегия не считает, что дело шпиона Берга ухудшило отношения с Россией 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Норвегия оценила отношения с РФ после дела Берга
Фото: Chatham House/CC BY 2.0/flickr.com
Представители Норвегии не считают, что отношения с Россией могли ухудшиться из-за дела шпиона Фруде Берга. С таким заявлением выступила министр иностранных дел Ине Эриксен Сёрейде.
Мы не считаем, что это дело как-то ухудшило отношения между Норвегией и Россией, это важно подчеркнуть, — заявила она журналистам.
Отставной погранинспектор Фруде Берг был осуждён за шпионаж на территории России. Однако вскоре он был помилован и отправлен в Литву. Министр также отметила, что он сам сможет решить, когда ему возвращаться домой.
Ранее News.ru сообщал, что осуждённого Берга передали властям Норвегии. Также сообщалось об обмене шпионами между Литвой и Россией.
Видео дня. Запад охватила мода на смену пола у детей
News.ru: последние новости
Посольство РФ: Швеции пора прекратить восхвалять санкции против России Посольство РФ: Швеции пора прекратить восхвалять санкции против России Жириновский предложил «воссоединить Русь и Беларусь» Жириновский предложил «воссоединить Русь и Беларусь» Пенсионерка из Алтайкого края встала на колени перед Дмитрием Медведевым Пенсионерка из Алтайкого края встала на колени перед Дмитрием Медведевым 
Теги:
Политика , Ина Эриксен , Фруде Берг , Норвегия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пограничник США ранил россиянина
Пограничник США ранил россиянина
Российская медсестра заразила ВИЧ пятерых пациентов
Российская медсестра заразила ВИЧ пятерых пациентов 4
Адвокат Соколова призвал к «всеобщему трауру»
Адвокат Соколова призвал к «всеобщему трауру»
Пригожин резко отозвался о семье Заворотнюк
Пригожин резко отозвался о семье Заворотнюк 1
Экстрадированный россиянин Бурков арестован в США
Экстрадированный россиянин Бурков арестован в США
Видео
Пока вы не уснули: Украина ответила на слова Путина о газе
01:36
Пока вы не уснули: Украина ответила на слова Путина о газе
В мире
Военную мощь Каспийской флотилии показали на видео
02:10
Военную мощь Каспийской флотилии показали на видео
Армия Войска
Убившего аспирантку историка спасают от «потери рассудка»
02:09
Убившего аспирантку историка спасают от «потери рассудка»
Происшествия
В жилом доме в Москве прогремели взрывы
02:17
В жилом доме в Москве прогремели взрывы
Происшествия Пожары
«Вояджер-2» прислал первые данные из межзвездного пространства
03:02
«Вояджер-2» прислал первые данные из межзвездного пространства
Наука и техника
Моралес назвал условие возвращения в Боливию
01:14
Моралес назвал условие возвращения в Боливию
Латинская Америка В мире
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
03:56
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
Политика
Историк Соколов участвует в главной реконструкции
03:51
Историк Соколов участвует в главной реконструкции
Происшествия
«Сейчас детей будут выносить»
01:28
«Сейчас детей будут выносить»
Происшествия
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
01:36
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение