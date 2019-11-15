Норвегия оценила отношения с РФ после дела Берга

Норвегия не считает, что дело шпиона Берга ухудшило отношения с Россией

Мы не считаем, что это дело как-то ухудшило отношения между Норвегией и Россией, это важно подчеркнуть, — заявила она журналистам.

Отставной погранинспектор Фруде Берг был осуждён за шпионаж на территории России. Однако вскоре он был помилован и отправлен в Литву. Министр также отметила, что он сам сможет решить, когда ему возвращаться домой.

Ранее News.ru сообщал, что осуждённого Берга передали властям Норвегии. Также сообщалось об обмене шпионами между Литвой и Россией.