Зеленский уверовал в возвращение Крыма Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о важности открытия пунктов пропуска «Каланчак» и «Чонгар» между Херсонской областью и Крымом , отметив, что данные сооружения являются временными. Об этом украинский лидер написал на своей странице в Facebook.

Он выразил уверенность в том, что Крым и Донбасс «обязательно вернутся в состав Украины», «и никаких границ между нами не будет».

«Первое, что видят наши граждане из оккупированного Крыма и Донбасса, когда едут в Украину, — это КПВВ (контрольные пункты въезда-выезда — прим. «Ленты.ру»). И очень важно, чтобы условия там были максимально комфортными», — отметил Зеленский.

При этом он считает, что пункты пропуска на российско-украинской границе являются «витриной» страны, которая свидетельствует, что «Украина — это круто, безопасно, человечно».