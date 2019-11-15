Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Захват кораблей ВМС у Керчи: Россия приняла решение
Захват кораблей ВМС у Керчи: Россия приняла решение
Украина
Пока вы не уснули: Россия резко осадила Швецию
Пока вы не уснули: Россия резко осадила Швецию
В мире
Данные владельцев миллионов смартфонов под угрозой
Данные владельцев миллионов смартфонов под угрозой
Интернет
Грузия снова вышла на протесты
Грузия снова вышла на протесты
Кавказ

Захарова прокомментировала фрагмент стенограммы разговора Трампа и Зеленского 

ТАСС 14 минут назад
Захарова прокомментировала стенограмму разговора Трампа
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в пятницу с иронией прокомментировала публикацию стенограммы первого телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
Как отметила дипломат, Трамп в разговоре заявил, что "Украина всегда достойно себя представляла" в конкурсе "Мисс Вселенная", которым ранее он владел.
"Предание документа гласности будет иметь важное значение в ходе обсуждения американскими законодателями вопроса об импичменте Трампу", — написала она с иронией на своей странице в Facebook.
В пятницу Белый дом опубликовал стенограмму первого телефонного разговора Трампа с Зеленским от 21 апреля. Как следует из документа, вся 16-минутная беседа представляла собой фактически обмен любезностями. Стенограмма была обнародована одновременно с началом публичных слушаний в спецкомитете по разведке Палаты представителей Конгресса США в рамках процедуры импичмента американского лидера. Процедуру запустила в отношении республиканца Трампа оппозиционная Демократическая партия США, которая на данном этапе контролирует Палату представителей.
Видео дня. Запад охватила мода на смену пола у детей
ТАСС: последние новости
Посольство РФ призвало власти Швеции прекратить восхвалять антироссийские санкции Посольство РФ призвало власти Швеции прекратить восхвалять антироссийские санкции Медведев признался, что в детстве пел в хоре, "но вовремя ушел" Медведев признался, что в детстве пел в хоре, "но вовремя ушел" Псковский экс-чиновник выставил на продажу сайт губернатора Ведерникова за 260 тыс. рублей Псковский экс-чиновник выставил на продажу сайт губернатора Ведерникова за 260 тыс. рублей
Комментарии 
Теги:
Политика , Владимир Зеленский , Мария Захарова , Дональд Трамп , МИД , Демократическая партия США , Конгресс США , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захват кораблей ВМС у Керчи: Россия приняла решение
Захват кораблей ВМС у Керчи: Россия приняла решение 41
Пока вы не уснули: Россия резко осадила Швецию
Пока вы не уснули: Россия резко осадила Швецию 1
Данные владельцев миллионов смартфонов под угрозой
Данные владельцев миллионов смартфонов под угрозой
Грузия снова вышла на протесты
Грузия снова вышла на протесты 68
Найдена актриса Стерникова
Найдена актриса Стерникова 3
Видео
Пока вы не уснули: Россия резко осадила Швецию
03:05
Пока вы не уснули: Россия резко осадила Швецию
В мире
Военную мощь Каспийской флотилии показали на видео
02:10
Военную мощь Каспийской флотилии показали на видео
Армия Войска
Убившего аспирантку историка спасают от «потери рассудка»
02:09
Убившего аспирантку историка спасают от «потери рассудка»
Происшествия
В жилом доме в Москве прогремели взрывы
02:17
В жилом доме в Москве прогремели взрывы
Происшествия Пожары
«Вояджер-2» прислал первые данные из межзвездного пространства
03:02
«Вояджер-2» прислал первые данные из межзвездного пространства
Наука и техника
Моралес назвал условие возвращения в Боливию
01:14
Моралес назвал условие возвращения в Боливию
Латинская Америка В мире
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
03:56
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
Политика
Историк Соколов участвует в главной реконструкции
03:51
Историк Соколов участвует в главной реконструкции
Происшествия
«Сейчас детей будут выносить»
01:28
«Сейчас детей будут выносить»
Происшествия
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
01:36
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение