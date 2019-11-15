Захарова прокомментировала стенограмму разговора Трампа

Захарова прокомментировала фрагмент стенограммы разговора Трампа и Зеленского

Как отметила дипломат, Трамп в разговоре заявил, что "Украина всегда достойно себя представляла" в конкурсе "Мисс Вселенная", которым ранее он владел.

"Предание документа гласности будет иметь важное значение в ходе обсуждения американскими законодателями вопроса об импичменте Трампу", — написала она с иронией на своей странице в Facebook.