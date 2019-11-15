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Медведев признался, что в детстве пел в хоре, «но вовремя ушел» 

ТАСС + ещё 2 47 минут назад
«Воворемя ушел»: Медведев вспомнил увлечения детства
Фото: РИА Новости
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев признался, что в детстве пел в хоре, "но вовремя ушел". Об этом он рассказал на встрече с деятелями культуры, комментируя предложение художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева сделать хоровое пение обязательным предметом в школе.
"Я тоже пел, но вовремя ушел, слава богу", — шутя заметил глава правительства. "Тем не менее, что вы это делали хоть какое-то время, сказалось в хорошем смысле, а не в плохом", — пытался возразить Гергиев. "Надеюсь, да", — рассмеялся Медведев.
Гергиев, взяв слово, выступил с инициативой, ввести в общеобразовательных школах предмет хоровое пение, "чтобы в каждом регионе тысячи детей пели в хорах".
"Не надо покупать дорогих инструментов. Это просто — петь. В Магадане также споют как в Москве и Петербурге, вы же знаете, как организовать лучше", — обратился к Медведеву Гергиев.
При этом худрук Мариинского театра вспомнил, что в его детстве и юности все дети "пели в хорах и как еще!".
"Также как занимались математикой и алгеброй, мы пели в хорах. Я думаю, многие из присутствующих здесь это помнят", — добавил маэстро.
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Теги:
Политика , Дмитрий Медведев , Валерий Гергиев
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