«Воворемя ушел»: Медведев вспомнил увлечения детства

Медведев признался, что в детстве пел в хоре, «но вовремя ушел»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев признался, что в детстве пел в хоре, "но вовремя ушел". Об этом он рассказал на встрече с деятелями культуры, комментируя предложение художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева сделать хоровое пение обязательным предметом в школе.

"Я тоже пел, но вовремя ушел, слава богу", — шутя заметил глава правительства. "Тем не менее, что вы это делали хоть какое-то время, сказалось в хорошем смысле, а не в плохом", — пытался возразить Гергиев. "Надеюсь, да", — рассмеялся Медведев.

Гергиев, взяв слово, выступил с инициативой, ввести в общеобразовательных школах предмет хоровое пение, "чтобы в каждом регионе тысячи детей пели в хорах".

"Не надо покупать дорогих инструментов. Это просто — петь. В Магадане также споют как в Москве и Петербурге, вы же знаете, как организовать лучше", — обратился к Медведеву Гергиев.

При этом худрук Мариинского театра вспомнил, что в его детстве и юности все дети "пели в хорах и как еще!".