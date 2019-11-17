Россия определилась с датами нормандского саммита

Россия захотела провести нормандский саммит до конца 2019 года

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что встреча лидеров "нормандской четверки" может произойти совсем скоро. Об этом сообщает "Интерфакс".

По его словам, планируется, что нормандский саммит состоится до конца 2019 года.

Однако Ушаков отметил, что он пока не может назвать точные сроки проведения встречи, так как они еще обсуждаются.

"До конца года будет проведена, да", — подчеркнул помощник Путина.