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Россия захотела провести нормандский саммит до конца 2019 года 

Газета.Ru + ещё 28 58 минут назад
Россия определилась с датами нормандского саммита
Фото: РИА Новости
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что встреча лидеров "нормандской четверки" может произойти совсем скоро. Об этом сообщает "Интерфакс".
По его словам, планируется, что нормандский саммит состоится до конца 2019 года.
Однако Ушаков отметил, что он пока не может назвать точные сроки проведения встречи, так как они еще обсуждаются.
"До конца года будет проведена, да", — подчеркнул помощник Путина.
До этого в канцелярии президента Франции Эммануэля Макрона назвали дату проведения саммита в "нормандском формате". Предполагается, что встреча лидеров России, Украины, Франции и Германии по урегулированию ситуации в Донбассе запланирована на 9 декабря 2019 года. Саммит пройдет в Париже.
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Теги:
Политика , Юрий Ушаков , Эммануэль Макрон
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