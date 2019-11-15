Москалькова встретится с Бутиной в понедельник

"Уполномоченный по правам человека договорилась о встрече с Марией Бутиной в понедельник… Встреча в графике уполномоченного", — сообщили журналистам в пресс-службе.

Темы обсуждения не уточняются. Это первая встреча Москальковой с Бутиной с момента возвращения россиянки на родину.

Бутина была арестована в США в июле 2018 года и осуждена за "сговор с целью работы на иностранное правительство" на 18 месяцев тюрьмы. В конце октября после отбытия наказания она была депортирована в Россию. Она прилетела в Москву 26 октября.