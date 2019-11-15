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Происшествия

Москалькова встретится с Бутиной в понедельник 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Москалькова встретится с Бутиной
Фото: РИА Новости
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова встретится с освобожденной из американской тюрьмы россиянкой Марией Бутиной в понедельник, 18 ноября, сообщила пресс-служба омбудсмена.
"Уполномоченный по правам человека договорилась о встрече с Марией Бутиной в понедельник… Встреча в графике уполномоченного", — сообщили журналистам в пресс-службе.
Темы обсуждения не уточняются. Это первая встреча Москальковой с Бутиной с момента возвращения россиянки на родину.
Бутина была арестована в США в июле 2018 года и осуждена за "сговор с целью работы на иностранное правительство" на 18 месяцев тюрьмы. В конце октября после отбытия наказания она была депортирована в Россию. Она прилетела в Москву 26 октября.
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Теги:
Политика , Другое , Мария Бутина , Татьяна Москалькова
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