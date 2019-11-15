Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Минкульте назвали "фигней" просьбу про Мединского
В Минкульте назвали "фигней" просьбу про Мединского
Общество
"Убивать каждые 15 минут": раскрыты угрозы бойцов ВСУ
"Убивать каждые 15 минут": раскрыты угрозы бойцов ВСУ
Армия
В России предложили ввести новый праздник
В России предложили ввести новый праздник
Общество
Пропала актриса Мария Стерникова
Пропала актриса Мария Стерникова
Происшествия

Жириновский призвал «воссоединить Русь и Беларусь» 

РИА «ФедералПресс» + ещё 3 1 час назад
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что президенту Белоруссии Александру Лукашенко все сложнее и сложнее руководить страной с каждым годом. Он напомнил, что лидер государства у власти почти 25 лет. По этой причине он призвал «воссоединить Русь и Беларусь».
Жириновский отметил, что Лукашенко не принимают на Западе. Помимо этого на Востоке у него также не все получается.
«Он хочет, чтобы русский рынок для Белоруссии был как свой собственный, цены те же, но при этом Минск будет вести независимую внешнюю политику. Как так может быть?», — заявил политик.
Как отметил лидер ЛДПР, для президента Белорусский сейчас лучший вариант — стать «современным белорусским Богданом Хмельницким и наконец воссоединить Русь и Беларусь», передает РИА Новости.
«ФедералПресс» напоминает, что ранее Жириновский заявил, что нужно вновь включить Украину и Белоруссию в состав России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
В Москве обсудят, возможна ли встреча Путина и Зеленского в Казахстане В Москве обсудят, возможна ли встреча Путина и Зеленского в Казахстане Путин сократил рабочий день селянкам Путин сократил рабочий день селянкам ФСБ выступила против единой базы персональных данных ФСБ выступила против единой базы персональных данных
Комментарии1 
Теги:
Политика , Видео , Владимир Жириновский , Александр Лукашенко , ЛДПР , РИА Новости , ФедералПресс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Минкульте назвали «фигней» просьбу про Мединского
В Минкульте назвали «фигней» просьбу про Мединского 7
«Убивать каждые 15 минут»: раскрыты угрозы бойцов ВСУ
«Убивать каждые 15 минут»: раскрыты угрозы бойцов ВСУ 116
В России предложили ввести новый праздник
В России предложили ввести новый праздник 2
Пропала актриса Мария Стерникова
Пропала актриса Мария Стерникова 8
«Танков не видела»: Крым посетили иностранные журналисты
«Танков не видела»: Крым посетили иностранные журналисты 3
Видео
Военную мощь Каспийской флотилии показали на видео
02:10
Военную мощь Каспийской флотилии показали на видео
Армия Войска
Убившего аспирантку историка спасают от «потери рассудка»
02:09
Убившего аспирантку историка спасают от «потери рассудка»
Происшествия
В жилом доме в Москве прогремели взрывы
02:17
В жилом доме в Москве прогремели взрывы
Происшествия Пожары
«Вояджер-2» прислал первые данные из межзвездного пространства
03:02
«Вояджер-2» прислал первые данные из межзвездного пространства
Наука и техника
Моралес назвал условие возвращения в Боливию
01:14
Моралес назвал условие возвращения в Боливию
Латинская Америка В мире
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
03:56
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
Политика
В жизни историка Соколова началась главная реконструкция
03:51
В жизни историка Соколова началась главная реконструкция
Происшествия
«Сейчас детей будут выносить»
01:28
«Сейчас детей будут выносить»
Происшествия
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
01:36
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
В мире Украина
4 пули в висок: Соколов мог убить аспирантку во сне
01:49
4 пули в висок: Соколов мог убить аспирантку во сне
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение