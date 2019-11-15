Жириновский призвал «воссоединить Русь и Беларусь»

Жириновский отметил, что Лукашенко не принимают на Западе. Помимо этого на Востоке у него также не все получается.

«Он хочет, чтобы русский рынок для Белоруссии был как свой собственный, цены те же, но при этом Минск будет вести независимую внешнюю политику. Как так может быть?», — заявил политик.

Как отметил лидер ЛДПР, для президента Белорусский сейчас лучший вариант — стать «современным белорусским Богданом Хмельницким и наконец воссоединить Русь и Беларусь», передает РИА Новости.

«ФедералПресс» напоминает, что ранее Жириновский заявил, что нужно вновь включить Украину и Белоруссию в состав России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.