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Депутат заявил, что в СБ ООН не знают реальной обстановки в Крыму 

РИА Новости 1 час назад
В Госдуме рассказали об ошибке ООН
Фото: Р-Спорт
Совет безопасности ООН позволяет вводить себя в заблуждение по вопросам, касающимся полуострова Крым, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.
"Каждое лоббирование интересов Украины в Совбезе ООН ещё больше усугубляет незнание комиссаров этой организации реальной обстановки в Крыму. Как гласит истина — верить нужно фактам, а не чьим-то домыслам. В сегодняшней ситуации складывается впечатление, что в Совбезе ООН сознательно позволяют вводить себя в заблуждение по вопросам, касающимся Крыма", — сказал он.
Он подчеркнул, что если бы еврокомиссар захотел посетить полуостров, то "он бы получил необходимые разрешения что от Украины, что от России, а если же наша сторона игнорируется, то не обессудьте, здесь не проходной двор и на визит нужно получить согласие".
"Так что у комиссаров ООН есть два варианта: либо обманывать самих себя и посещать с проверками несуществующую Автономную республику Крым, либо смотреть правде в глаза и запросить в Москве разрешение на поездку в российский регион — Республику Крым", — заключил он.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Теги:
Политика , В мире , Конфликты , Украина , Руслан Бальбек , Совбез ООН , ООН , Госдума , РИА Новости , Республика Крым
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