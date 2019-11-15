В Госдуме рассказали об ошибке ООН

Депутат заявил, что в СБ ООН не знают реальной обстановки в Крыму

"Каждое лоббирование интересов Украины в Совбезе ООН ещё больше усугубляет незнание комиссаров этой организации реальной обстановки в Крыму. Как гласит истина — верить нужно фактам, а не чьим-то домыслам. В сегодняшней ситуации складывается впечатление, что в Совбезе ООН сознательно позволяют вводить себя в заблуждение по вопросам, касающимся Крыма", — сказал он.

Он подчеркнул, что если бы еврокомиссар захотел посетить полуостров, то "он бы получил необходимые разрешения что от Украины, что от России, а если же наша сторона игнорируется, то не обессудьте, здесь не проходной двор и на визит нужно получить согласие".

"Так что у комиссаров ООН есть два варианта: либо обманывать самих себя и посещать с проверками несуществующую Автономную республику Крым, либо смотреть правде в глаза и запросить в Москве разрешение на поездку в российский регион — Республику Крым", — заключил он.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".