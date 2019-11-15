В Госдуме посочувствовали командующему ВМС Украины

«Адмирала Воронченко можно понять, ему такие виды вооружений только по праздникам снятся, а в суровые будни приходится чужие ракеты подсчитывать — свои только в докладах летают и попадают в цель», — сказал он.

Ранее в пятницу, выступая на Международной конференции по морской безопасности в Одессе, Воронченко заявил, что российские корабли и подводные лодки в Черном море, оснащенные ракетными комплексами «Калибр», являются одним из проявлений агрессии по отношению к Украине.

Крылатые ракеты «Калибр» изначально разрабатывались для вооружения новейших многоцелевых атомных подводных лодок проекта 885 «Ясень». Затем ими стали вооружать и надводные корабли.