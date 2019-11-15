Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Названа причина убийства пятилетней девочки в Крыму
Названа причина убийства пятилетней девочки в Крыму
Происшествия
Упавшая на колени перед Медведевым сделала заявление
Упавшая на колени перед Медведевым сделала заявление
Общество
Пока вы спали: Налоговики будут забирать подарки детям
Пока вы спали: Налоговики будут забирать подарки детям
Общество
Избиение беременной в трамвае попало на видео
Избиение беременной в трамвае попало на видео
Происшествия

В Госдуме посочувствовали командующему ВМС Украины 

Lenta.ru 24 минуты назад
В Госдуме посочувствовали командующему ВМС Украины
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы Дмитрий Белик прокомментировал слова командующего ВМС Украины адмирала Игоря Воронченко, который пожаловался на повышение Россией боевого потенциала Черноморского флота. Его цитирует РИА Новости в пятницу, 15 ноября.
«Адмирала Воронченко можно понять, ему такие виды вооружений только по праздникам снятся, а в суровые будни приходится чужие ракеты подсчитывать — свои только в докладах летают и попадают в цель», — сказал он.
Ранее в пятницу, выступая на Международной конференции по морской безопасности в Одессе, Воронченко заявил, что российские корабли и подводные лодки в Черном море, оснащенные ракетными комплексами «Калибр», являются одним из проявлений агрессии по отношению к Украине.
Крылатые ракеты «Калибр» изначально разрабатывались для вооружения новейших многоцелевых атомных подводных лодок проекта 885 «Ясень». Затем ими стали вооружать и надводные корабли.
Видео дня. Запад охватила мода на смену пола у детей
Последние новости
США пригрозили Египту санкциями за покупку российских Су-35 США пригрозили Египту санкциями за покупку российских Су-35 В России захотели чеканить монеты в 50 рублей В России захотели чеканить монеты в 50 рублей Пилот севшего в кукурузном поле самолета стал скрываться от пассажиров Пилот севшего в кукурузном поле самолета стал скрываться от пассажиров 
Теги:
Политика , Армия , Дмитрий Белик , Игорь Воронченко , Госдума , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина убийства пятилетней девочки в Крыму
Названа причина убийства пятилетней девочки в Крыму
Упавшая на колени перед Медведевым сделала заявление
Упавшая на колени перед Медведевым сделала заявление 64
Пока вы спали: Налоговики будут забирать подарки детям
Пока вы спали: Налоговики будут забирать подарки детям 69
Избиение беременной в трамвае попало на видео
Избиение беременной в трамвае попало на видео 129
Отчим пропавшей в Крыму девочки признался в ее убийстве
Отчим пропавшей в Крыму девочки признался в ее убийстве 227
Видео
Убившего аспирантку историка спасают от «потери рассудка»
02:09
Убившего аспирантку историка спасают от «потери рассудка»
Происшествия
В жилом доме в Москве прогремели взрывы
02:17
В жилом доме в Москве прогремели взрывы
Происшествия Пожары
«Вояджер-2» прислал первые данные из межзвездного пространства
03:02
«Вояджер-2» прислал первые данные из межзвездного пространства
Наука и техника
Моралес назвал условие возвращения в Боливию
01:14
Моралес назвал условие возвращения в Боливию
Латинская Америка В мире
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
03:56
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
Политика
«Сейчас детей будут выносить»
01:28
«Сейчас детей будут выносить»
Происшествия
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
01:36
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
В мире Украина
4 пули в висок: Соколов мог убить аспирантку во сне
01:49
4 пули в висок: Соколов мог убить аспирантку во сне
Происшествия
Названа причина крушения Boeing-737 в Казани
00:22
Названа причина крушения Boeing-737 в Казани
Происшествия Катастрофы
«Его гнобили»: трагедия в колледже Благовещенска
00:45
«Его гнобили»: трагедия в колледже Благовещенска
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение