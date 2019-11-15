В России захотели избавиться от «золотой» водки

«Известия»: в водку перестанут добавлять сусальное золото и ванилин

Сусальное золото, монеты и марки, а также другие элементы декора нельзя будет добавлять в водку после вступления в силу нового техрегламента "О безопасности алкогольной продукции", пишет в пятницу газета "Известия" со ссылкой на сводную таблицу замечаний к документу от рабочей группы по спиртовой и ликеро-водочной продукции при Росалкогольрегулировании.

По информации издания, новый техрегламент "О безопасности алкогольной продукции", который вступит в силу в 2021 году на территории стран — участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС), не предполагает использование при производстве водки как нерастительных ароматизированных добавок, так и элементов декора. Таким образом, в водку нельзя будет добавлять его элементы, которые применяются для изготовления напитков к памятным датам. В свою очередь производители предлагают внести изменения в регламент в части определения водки и других спиртовых настоев.