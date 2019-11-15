Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Полный контакт": Путин - о встрече с Зеленским
"Полный контакт": Путин - о встрече с Зеленским
Политика
Путин подвел итоги о работе РФ в Сирии
Путин подвел итоги о работе РФ в Сирии
Политика
Россия призвала США вернуть Сирии нефть
Россия призвала США вернуть Сирии нефть
Политика
В Киеве задержали банду псевдоколлекторов
В Киеве задержали банду псевдоколлекторов
Криминал

Поклонская рассказала о появившемся на Филлипинах Крыме 

Lenta.ru 40 минут назад
Поклонская рассказала о своем Крыме на Филиппинах
Фото: Telegram-канал Натальи Поклонской
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская рассказала, что подаренного ранее филиппинцам щенка назвали Крымом. Она написала об этом в Telegram.
Поклонская выложила фотографию, на которой она держит в руках щенка породы корги. Она сообщила, что собаку, которую подарили «друзьям-филиппинцам», назвали Крымом. Также депутат поблагодарила всех за предложения кличек, высказанные ранее, и комментарии.
«Теперь на Филиппинах будет свой российский Крым», — добавила Поклонская.
Щенка подарили во время визита официальной делегации парламентариев из Филиппин в Москву. Депутат назвала подарок «пушистой дипломатией». «Кто-то дарит китайских панд, а мы — обрусевших корги», — написала она на своей странице в Instagram.
4 ноября Поклонская рассказала о прекрасной России будущего. Поздравляя россиян с Днем народного единства, она предположила, что в будущем стать русским будет модно и почетно.
Видео дня. На тренингах с изнасилованиями учили, как выйти замуж
Последние новости
Турция заявила о разногласиях с Россией из-за С-400 Турция заявила о разногласиях с Россией из-за С-400 В колледже Благовещенска произошла стрельба В колледже Благовещенска произошла стрельба Раскрыты подробности новой схемы кражи денег у россиян Раскрыты подробности новой схемы кражи денег у россиян
Комментарии 
Теги:
Политика , Общество , Наталья Поклонская , Комитет госдумы по международным делам , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Полный контакт»: Путин — о встрече с Зеленским
«Полный контакт»: Путин — о встрече с Зеленским 60
Путин подвел итоги о работе РФ в Сирии
Путин подвел итоги о работе РФ в Сирии 15
Россия призвала США вернуть Сирии нефть
Россия призвала США вернуть Сирии нефть 14
«В отставку премьера!»: В Тбилиси протестуют
В Киеве задержали банду псевдоколлекторов
В Киеве задержали банду псевдоколлекторов
Видео
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
03:56
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
Политика
«Сейчас детей будут выносить»
01:28
«Сейчас детей будут выносить»
Происшествия
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
01:36
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
В мире Украина
4 пули в висок: Соколов мог убить аспирантку во сне
01:49
4 пули в висок: Соколов мог убить аспирантку во сне
Происшествия
Названа причина крушения Boeing-737 в Казани
00:22
Названа причина крушения Boeing-737 в Казани
Происшествия Катастрофы
«Его гнобили»: трагедия в колледже Благовещенска
00:45
«Его гнобили»: трагедия в колледже Благовещенска
Происшествия
Белоруссия замахнулась на договор от 1995 года с Россией
04:16
Белоруссия замахнулась на договор от 1995 года с Россией
В мире
В деле Соколова нашли мистику
01:09
В деле Соколова нашли мистику
Происшествия
«Продают Украину»: в Раде обсуждают скандальный закон
03:56
«Продают Украину»: в Раде обсуждают скандальный закон
В мире Конфликты
Секс-скандал в Раде: депутаты ополчились на Яременко
03:28
Секс-скандал в Раде: депутаты ополчились на Яременко
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение