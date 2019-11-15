В Совфеде ответили на обвинения Госдепа США

В Совфеде прокомментировали обвинения Госдепа в адрес России

Любые попытки обвинить Россию в том, что она пытается якобы использовать конфликт в Ливии в своих интересах, беспочвенны, равно как и утверждения о том, что в Ливии находятся российские военнослужащие, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров

Госдепартамент США заявил, что в настоящее время Россия пытается вопреки воле ливийского народа использовать внутренний конфликт в стране в своих интересах.

"Любые попытки обвинить Россию в этом беспочвенны, равно как и утверждения, что там якобы находятся наши военнослужащие", — заявил Джабаров.

По его словам, подобные заявления Госдепа США ничем иным, как "глупостью" назвать нельзя.