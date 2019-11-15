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В Совфеде прокомментировали обвинения Госдепа в адрес России 

РИА Новости + ещё 3 3 часа назад
В Совфеде ответили на обвинения Госдепа США
Фото: РИА Новости
Любые попытки обвинить Россию в том, что она пытается якобы использовать конфликт в Ливии в своих интересах, беспочвенны, равно как и утверждения о том, что в Ливии находятся российские военнослужащие, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Госдепартамент США заявил, что в настоящее время Россия пытается вопреки воле ливийского народа использовать внутренний конфликт в стране в своих интересах.
"Любые попытки обвинить Россию в этом беспочвенны, равно как и утверждения, что там якобы находятся наши военнослужащие", — заявил Джабаров.
По его словам, подобные заявления Госдепа США ничем иным, как "глупостью" назвать нельзя.
"Лучше бы они вспомнили, кто заварил саму ливийскую кашу, кто потворствовал убийству Каддафи, после чего ливийское государство по сути развалилось. Это были именно США", — подчеркнул сенатор.
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Теги:
Политика , Африка , США , Владимир Джабаров , Госдеп США , Совет Федерации , РИА Новости , Ливия
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