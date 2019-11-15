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Путин не считает легитимным военное присутствие США в Сирии 

BFM.RU 1 час назад
Путин не считает легитимным военное присутствие США в Сирии
Фото: РИА Новости
Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита лидеров БРИКС в Бразилии, передает ТАСС.
«Есть вопросы с восточным берегом Ефрата, где и боевики еще есть, и иностранное присутствие еще есть, в том числе американское есть. Я уже много раз говорил, что мы не считаем его легитимным», — указал российский лидер.
Путин пояснил, что не считает легитимным присутствие США в Сирии, поскольку «эти вооруженные формирования находятся там не по приглашению правительства Сирии и не в рамках резолюции Совета безопасности ООН». «Это незаконное присутствие», — подчеркнул президент РФ.
Он также обозначил, что у стран, занимающихся вопросом Сирии, есть много задач по Идлибской зоне деэскалации. «Там большое сосредоточение боевиков, которые перебегают в другие страны, в том числе в Ливию», — сказал Путин.
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Теги:
Политика , Владимир Путин , Совбез ООН , БРИКС , ИТАР-ТАСС , Бразилия , Сирия , США
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