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Посольство РФ: Швеции пора прекратить восхвалять санкции против России 

News.ru + ещё 2 3 минуты назад
«Швеции пора прекратить восхвалять санкции против РФ»
Фото: РИА Новости
Посольство России в Швеции призвало шведского премьер-министра Стефана Лёвена прекратить считать антироссийские санкции своей внешнеполитической победой. Такое сообщение посольство опубликовало на официальной странице в социальной сети Facebook. Об этом сообщил ТАСС.
В своём обращении посольство аргументировало это тем, что санкции могут налагаться только по решению Совета безопасности ООН, а также тем, что антироссийские санкции не так уж и выгодны ЕС и Западу, а напротив «стали палкой о двух концах, которая бьет и по России, и по Западу».
"Во-первых, напоминаем уважаемому шведскому премьеру, что международные санкции на какие-либо государства могут налагаться только по решению Совета безопасности ООН. Во-вторых, данному тезису С. Лёвена едва ли будет в едином порыве аплодировать весь Европейский союз, ведь во многих его странах-членах уже осознали, что антироссийские санкции стали палкой о двух концах, которая бьет и по России, и по Западу", — говорится в сообщении.
Шведскому руководству пора прекратить восхвалять санкции против России и снять их, говорится в сообщении посольства.
Ранее News.ru писал о том, что экономика восточной части ФРГ серьёзно пострадала из-за антироссийских санкций. Особенно нелегко пришлось компаниям, которые работают с Москвой. Больше всего досталось восточногерманским компаниям и, чуть меньше, западногерманским.
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Теги:
Политика , Санкции , Стефан Левен , ЕС , Совбез ООН , Швеция
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