«Швеции пора прекратить восхвалять санкции против РФ»

Посольство РФ: Швеции пора прекратить восхвалять санкции против России

Посольство России Швеции призвало шведского премьер-министра Стефана Лёвена прекратить считать антироссийские санкции своей внешнеполитической победой. Такое сообщение посольство опубликовало на официальной странице в социальной сети Facebook. Об этом сообщил ТАСС.

В своём обращении посольство аргументировало это тем, что санкции могут налагаться только по решению Совета безопасности ООН , а также тем, что антироссийские санкции не так уж и выгодны ЕС и Западу, а напротив «стали палкой о двух концах, которая бьет и по России, и по Западу».

"Во-первых, напоминаем уважаемому шведскому премьеру, что международные санкции на какие-либо государства могут налагаться только по решению Совета безопасности ООН. Во-вторых, данному тезису С. Лёвена едва ли будет в едином порыве аплодировать весь Европейский союз, ведь во многих его странах-членах уже осознали, что антироссийские санкции стали палкой о двух концах, которая бьет и по России, и по Западу", — говорится в сообщении.

Шведскому руководству пора прекратить восхвалять санкции против России и снять их, говорится в сообщении посольства.

Ранее News.ru писал о том, что экономика восточной части ФРГ серьёзно пострадала из-за антироссийских санкций. Особенно нелегко пришлось компаниям, которые работают с Москвой. Больше всего досталось восточногерманским компаниям и, чуть меньше, западногерманским.