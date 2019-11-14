В Совфеде прокомментировали заявление Туска о России

«Он не сказал ничего нового, он повторяет эти тезисы уже пять лет», — отметил Цеков.

По его мнению, среди политиков есть те, кого нельзя переубедить ни при каких обстоятельствах.

Как полагает Цеков, нужно быть реальным политиком и вести реальную политику.

Ранее Туск сказал, что одним из основных испытаний для Евросоюза стала «агрессивная политика Кремля».