Путин прокомментировал ситуацию в Боливии 

Боливия находится на пороге хаоса, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.
«Безвластие. Вообще напоминает Ливию», — сказал российский лидер.
При этом он подчеркнул, что «прямого вторжения извне» нет.
«Но страна на пороге хаоса на самом деле находится. Вот это тревожный такой сигнал», — подчеркнул он.
10 ноября всё высшее руководство Боливии на фоне протестов в стране ушло в отставку.
Вторая вице-спикер сената Боливии, представитель оппозиции Жанин Аньес объявила, что президентские полномочия переходят к ней.
МИД России призвал все политические силы страны найти законный выход из кризиса.