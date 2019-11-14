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Политика

Путин прокомментировал ситуацию в Боливии 

RT на русском + ещё 4 1 час назад
Путин прокомментировал ситуацию в Боливии
Фото: kremlin.ru
Боливия находится на пороге хаоса, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.
«Безвластие. Вообще напоминает Ливию», — сказал российский лидер.
При этом он подчеркнул, что «прямого вторжения извне» нет.
«Но страна на пороге хаоса на самом деле находится. Вот это тревожный такой сигнал», — подчеркнул он.
10 ноября всё высшее руководство Боливии на фоне протестов в стране ушло в отставку.
Вторая вице-спикер сената Боливии, представитель оппозиции Жанин Аньес объявила, что президентские полномочия переходят к ней.
МИД России призвал все политические силы страны найти законный выход из кризиса.
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Теги:
Политика , Владимир Путин , МИД , БРИКС , Боливия , Ливия
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