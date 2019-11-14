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Путин считает правильным мнение, что Украина должна искать решение проблем не «за морем»
ТАСС
35 минут назад
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ТАСС, 14 ноября. Путин считает правильным мнение, что Украина должна искать решение проблем не «за морем», а с соседями.
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ИТАР-ТАСС
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