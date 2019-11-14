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Путин считает правильным мнение, что Украина должна искать решение проблем не «за морем» 

ТАСС 35 минут назад
ТАСС, 14 ноября. Путин считает правильным мнение, что Украина должна искать решение проблем не «за морем», а с соседями.
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Теги:
Политика , В мире , Конфликты , Социология , Украина , ИТАР-ТАСС
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