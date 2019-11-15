Путин заявил о решении практически всех задач в Сирии

Благодаря российской стороне, более 90% территории республики было освобождено от боевиков, отметил президент.

Так, более 90% территории республики было освобождено от террористов.

«Что касается интересов России, то они заключались в том, чтобы избавить Россию от инфильтрации на территорию РФ большого количества обученных и подготовленных боевиков, с опытом боевых действий», — напомнил российский лидер.

«В этом смысле нельзя полностью утверждать, что мы решили все 100% задач, но в целом да», — добавил он.

Чтобы полностью предотвратить инфильтрацию боевиков, всему мировому сообществу следует объединить свои усилия, считает президент.

Путин также отметил вклад США в борьбу с терроризмом. Тем не менее, по словам главы РФ, до прихода России в Сирию, международная коалиция лишь «топталась на месте».