Благодаря российской стороне, более 90% территории республики было освобождено от боевиков, отметил президент.
Россия решила практически все задачи в Сирии, которые перед собой ставила. С таким заявлением выступил Владимир Путин.
Так, более 90% территории республики было освобождено от террористов.
«Что касается интересов России, то они заключались в том, чтобы избавить Россию от инфильтрации на территорию РФ большого количества обученных и подготовленных боевиков, с опытом боевых действий», — напомнил российский лидер.
«В этом смысле нельзя полностью утверждать, что мы решили все 100% задач, но в целом да», — добавил он.
Чтобы полностью предотвратить инфильтрацию боевиков, всему мировому сообществу следует объединить свои усилия, считает президент.
Путин также отметил вклад США в борьбу с терроризмом. Тем не менее, по словам главы РФ, до прихода России в Сирию, международная коалиция лишь «топталась на месте».