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Политика

Путин назвал девиз будущего саммита БРИКС 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Путин назвал девиз будущего саммита БРИКС
Фото: ТК «Звезда»
В 2020 году Россия станет председателем саммита БРИКС, который пройдет в июле Санкт-Петербурге.
Председательство России в БРИКС в следующем году пройдет под девизом «Партнерство в интересах глобальной стабильности, общей безопасности и инновационного роста». Этот девиз огласил президент РФ Владимир Путин, во время выступления на пленарном заседании нынешнего саммита БРИКС, который проходит в Бразилии.
«Планируем провести порядка 150 мероприятий разного уровня, помимо главного события — саммита БРИКС в Санкт-Петербурге, многочисленные встречи, форумы и заседания пройдут в Челябинске, в других российских городах», — сказал Путин.
Одной из задач, которую видит перед собою Россия, отметил президент, является повышение эффективности работы пятерки по обеспечению преемственности в реализации тех начинаний, которые были согласованы в последние годы.
Саммит БРИКС проходит 13-14 ноября в Бразилии. Затем председательство переходит к России. Следующая встреча лидеров пройдет в июле 2020 года в Санкт-Петербурге.
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Комментарии4 
Теги:
Политика , Владимир Путин , БРИКС , Санкт-Петербург
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