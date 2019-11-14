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Политика

Медведев выступит на девятнадцатом съезде партии «Единая Россия» 

ТАСС 38 минут назад
Медведев выступит на съезде «Единой России»
Фото: РИА Новости
Премьер-министр и председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев сообщил, что выступит на 19-м съезде партии "Единая Россия", но не раскрыл идеи, которые будут там озвучены, решив сохранить интригу.
"Совсем скоро будет девятнадцатый съезд нашей партии. Я не буду говорить вам банальности, но исхожу из того, что "Молодая гвардия", безусловно, является резервом развития самой крупной политической силы в нашей стране, на которой лежит основная ответственность за развитие страны", — сказал Медведев на встрече с активом общественной организации "Молодая гвардия" партии "Единая Россия".
Он заметил, что представители "Молодой гвардии" будут принимать участие в съезде, поскольку глубоко интегрированы во все процессы страны. "Я не собираюсь вас сейчас утомлять какими-то идеями, предложениями, которые прозвучат с трибуны съезда. Давайте сохраним некоторую интригу, не сомневайтесь, я там выступлю", — сказал Медведев.
Председатель партии с удовлетворением отметил, что по итогам предварительного голосования, которое проводила "Единая Россия" в этом году, за молодежь проголосовало 38% граждан. "Это очень хорошая цифра. Это на самом деле может быть лучшая цифра за последние годы. Для меня как для председателя партии это особенно важно, поскольку очевидно, что вы рано или поздно придете на смену вашим старшим товарищам и будете принимать важнейшие решения внутри партии", — сказал он.
Премьер-министр подчеркнул, что если вместе с молодежью "Единой России" удастся убедить россиян в том, что "мы занимаемся правильными вещами, что мы правильно развиваем нашу страну, что мы выбрали правильный курс развития, то тогда вы будете принимать и государственные решения". "Но это нужно доказать", — сказал Медведев.

Молодежное движение

Премьер поздравил активистов "Молодой гвардии" с 14-м днем рождения организация. "Для общественной организации это серьезный стаж. Через горнило, раньше было принято говорить, "Молодой гвардии" прошло большое количество руководителей. Некоторые большими начальниками стали. Знаете, на кого я намекаю, да? Вот берите с него пример", — с улыбкой заметил Медведев.
Он рассказал, что, когда возникла идея создания "Молодой гвардии", стали проводить параллель с комсомолом. "В отличие от всех присутствующих я был в комсомоле. Комсомол сам по себе и не плох, и не хорош. Это на самом деле было большое молодежное движение, которое в определенные исторические периоды нашей страны принесло большую пользу", — сказал Медведев.
Председатель партии подчеркнул, что есть масса примеров, когда комсомольцы вели себя как герои. "Но нельзя превращаться в такой формальный придаток, в который комсомол в какой-то период превратился, уже начиная, наверное, с 60-70-х годов прошлого века, когда эта организация стала жить для себя. Вот мне кажется, что это точно не путь для "Молодой гвардии", — сказал Медведев.
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Теги:
Политика , Дмитрий Медведев , Единая Россия
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