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Медведев: находиться в оппозиции и критиковать проще, но важно не потерять доверие людей 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
«В оппозиции всегда быть проще»
Фото: РИА Новости
Премьер-министр РФ и лидер партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев считает, что в эпоху мощной политической конкуренции проще находиться в оппозиции и критиковать все, что делается, но важно не потерять доверие людей и вести себя честно.
"Мы с вами живем в эпоху очень сложных политических сражений, естественно, живем в эпоху мощной политической конкуренции. Очевидно, что с каждым годом эта конкуренция будет только усиливаться", — сказал Медведев в четверг на встрече с активом "Молодой гвардии Единой России".
"Ведь понятно, что в оппозиции всегда быть проще, критиковать всегда проще. Это банальность, но это именно так", — добавил премьер.
При этом он отметил, что "Единой России" в условиях серьезной политической конкуренции в последние годы удалось остаться главной политической силой, получить большинство в органах власти. Это, по словам Медведева, свидетельствует о доверии людей.
"Если мы с вами будем хорошо работать, мы это доверие не растеряем", — сказал он.
"Надо честно себя вести и честно отвечать на те вопросы, которые задаются, трудиться честно, стараться добиваться результата, насколько бы сложным этот результат ни был. Ни в коем случае не увиливать ни от каких вопросов, находиться в прямой коммуникации с людьми", — сказал премьер.
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Комментарии42 
Теги:
Политика , Дмитрий Медведев , Единая Россия
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