Медведев: находиться в оппозиции и критиковать проще, но важно не потерять доверие людей

"Мы с вами живем в эпоху очень сложных политических сражений, естественно, живем в эпоху мощной политической конкуренции. Очевидно, что с каждым годом эта конкуренция будет только усиливаться", — сказал Медведев в четверг на встрече с активом "Молодой гвардии Единой России".

"Ведь понятно, что в оппозиции всегда быть проще, критиковать всегда проще. Это банальность, но это именно так", — добавил премьер.

При этом он отметил, что "Единой России" в условиях серьезной политической конкуренции в последние годы удалось остаться главной политической силой, получить большинство в органах власти. Это, по словам Медведева, свидетельствует о доверии людей.

"Если мы с вами будем хорошо работать, мы это доверие не растеряем", — сказал он.