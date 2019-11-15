Холодное блюдо: как Израиль отомстил России за подлодку

Asharq Al-Awsat (Великобритания): российская подводная лодка шпионит у берегов Тель-Авива

Asharq Al-Awsat (Великобритания) . На следующий день после экстрадиции российского хакера из Тель-Авива в Вашингтон появилось сообщение о том, что три месяца назад в территориальных водах Израиля была обнаружена российская подводная лодка. Почему Тель-Авив рассказал об этом только сейчас, спрашивает автор. Подробности конфликта — в статье

Не прошло и дня после передачи российского хакера Соединенным Штатам , как израильские военные объявили, что военно-морской флот обнаружил российскую подводную лодку в 8 морских милях (около 12 километров) от берегов у района Яффо в Тель-Авиве. По словам военных, это событие было странным и исключительным.

Выяснилось, что инцидент произошел около трех месяцев назад, но израильская сторона решила рассказать об этом именно сейчас, словно пытаясь успокоить россиян, недовольных экстрадицией хакера.

«У нас тоже есть право злиться. Вы отправили к нам эту подводную лодку», — хочет сказать Тель-Авив.

Границы территориальных вод Израиля в Средиземном море удалены на 12 морских миль (около 22 км) от берега. Российская подводная лодка приблизилась к нему и фактически вошла в территориальные воды на треть их глубины. Это значит, что шаг имел преднамеренный характер. Израильская армия отказалась комментировать случившееся и отвечать на вопросы о том, представляет ли оно какой-либо ущерб национальной безопасности страны.

Согласно осведомленным военным источникам, израильские морские офицеры, обнаружившие подводную лодку, вышли на контакт со своими российскими коллегами. Для этого они активировали механизм координации военно-морского флота через Отдел координации Генерального штаба . После этого российская подводная лодка ушла на запад Средиземного моря.

Эти также источники сообщают, что подобные инциденты происходили и в прошлом, каждый раз чуть не спровоцировав столкновения между израильскими и российскими военными кораблями, но большинство из них имело место в международных водах в Средиземном море. Однако две стороны всегда сохраняли взаимопонимание, особенно после создания механизма координации между двумя армиями в Сирии.

Как предполагают источники, вхождение российской подводной лодки в израильские территориальные воды может иметь долгосрочные последствия. Этот шаг можно рассматривать как попытку России в большей степени участвовать в делах региона, особенно после ее военного вмешательства в Сирию. Нужно учитывать, что на самом деле подводная лодка является секретным кораблем, главная задача которого состоит в сборе разведывательных данных.

В понедельник вечером Израиль передал российского хакера Алексея Буркова, который был задержан на его территории, Соединенным Штатам, несмотря на сильное противодействие со стороны России. Несколько месяцев назад Москва просила Израиль выдать его для суда на родине. Как заявили местные власти, им пришлось экстрадировать его в Вашингтон на основании решения Верховного суда Израиля, который отклонил апелляцию Буркова и его просьбу отбыть тюремное заключение в России.

«Нет никаких юридических оснований, которые препятствовали такому решению», — заявила израильская сторона.

Бурков был арестован во время туристической поездки в Израиль в декабре 2015 года по запросу Соединенных Штатов, которые обвиняют его в киберпреступлениях. Российское посольство в Тель-Авиве решительно осудило решение о его экстрадиции в Америку: