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Большая пресс-конференция Путина пройдет во второй половине декабря 

ТАСС + ещё 8 54 минуты назад
Названа дата большой пресс-конференции Путина
Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин соберет традиционную большую пресс-конференцию во второй половине декабря, а послание Федеральному собранию огласит уже в 2020 году. Об этом журналистам в четверг сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Она [дата большой пресс-конференции] уже определена, мы скоро объявим аккредитацию", — сказал представитель Кремля.
Он не назвал дату, но уточнил, что она приходится на "вторую половину декабря".
С 2001 года Путин встречается с журналистами в формате большой пресс-конференции ежегодно. Перерыв был сделан лишь на тот период, когда он занимал пост премьер-министра — с мая 2008 года по май 2012 года. После избрания главой государства на шестилетний срок в 2012 году Путин возобновил практику проведения таких мероприятий. Предстоящая большая пресс-конференция станет для него пятнадцатой.
Говоря о сроках оглашения послания президента Федеральному собранию, Песков лишь подтвердил, что это должно произойти в 2020 году. Глава государства обращается к парламенту раз в год, последнее послание было оглашено в феврале 2019 года.
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Теги:
Политика , Владимир Путин
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