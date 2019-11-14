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Лавров встретится 18 ноября с экс-главой МИД Германии Габриэлем 

ТАСС 1 час назад
Анонсирована встреча Лаврова с экс-главой МИД Германии
Фото: РИА Новости
Глава МИД РФ Сергей Лавров проведет 18 ноября в Москве встречу с экс-министром иностранных дел ФРГ Зигмаром Габриэлем. Об этом сообщила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"18 ноября состоится краткая встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с бывшим вице-канцлером и федеральным министром иностранных дел ФРГ господином Габриэлем. Он будет находится в Москве с 18 по 19 ноября для участия в пятом российско-германском молодежном форуме "Потсдамские встречи", — сказала она.
Дипломат напомнила, что данный форум действует под патронатом министров иностранных дел России и Германии и проводится по линии немецкой неправительственной организации Германо-российский форум и Фонда поддержки публичной дипломатии им. А. М. Горчакова.
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Теги:
Политика , Зигмар Габриэль , Сергей Лавров , МИД , Германия , Москва
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