Путин отреагировал на разведение сил в Донбассе

Путин прокомментировал разведение сил в Донбассе

Президент России Владимир Путин заявил, что в случае возвращения вооруженных сил Украины на линию разграничения в Донбассе, ДНР и ЛНР сделают так же, но это никому не нужно.

"Мы видим заявления официальных лиц (Украины — ред.), что в зону, откуда отведены войска с тяжелым вооружением, могут вернуться и другие вооруженные формирования. И милиция, и нацгвардия Украины. Но тогда все то же самое будет сделано со стороны ополченцев ЛНР и ДНР", — сказал российский президент на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

Путин спросил, нужно ли это, если войска уже ушли. "Мне кажется, что нет", — заключил он.