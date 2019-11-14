Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Противоречит соглашениям": Путин о формуле Штайнмайера
"Противоречит соглашениям": Путин о формуле Штайнмайера
Политика
Тараканы и еда в ведрах: пенсионеров отправили в больницу
Тараканы и еда в ведрах: пенсионеров отправили в больницу
Происшествия
Лидер Бразилии произнёс тост и пошёл чокаться к Путину
Лидер Бразилии произнёс тост и пошёл чокаться к Путину
Политика
Стало известно о планах Заворотнюк в Китае
Стало известно о планах Заворотнюк в Китае
Шоу-бизнес

Путин прокомментировал разведение сил в Донбассе 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Путин отреагировал на разведение сил в Донбассе
Фото: © РИА Новости / Алексей Дружинин
Президент России Владимир Путин заявил, что в случае возвращения вооруженных сил Украины на линию разграничения в Донбассе, ДНР и ЛНР сделают так же, но это никому не нужно.
"Мы видим заявления официальных лиц (Украины — ред.), что в зону, откуда отведены войска с тяжелым вооружением, могут вернуться и другие вооруженные формирования. И милиция, и нацгвардия Украины. Но тогда все то же самое будет сделано со стороны ополченцев ЛНР и ДНР", — сказал российский президент на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.
Путин спросил, нужно ли это, если войска уже ушли. "Мне кажется, что нет", — заключил он.
Видео дня. На тренингах с изнасилованиями учили, как выйти замуж
Последние новости
Екатерину Андрееву удивила зарплата Андрея Малахова Екатерину Андрееву удивила зарплата Андрея Малахова Прогноз на год Белой Крысы: гороскоп для знаков Зодиака на 2020-й Прогноз на год Белой Крысы: гороскоп для знаков Зодиака на 2020-й "Никогда больше не увидим": родители доцента Соколова рассказали о сыне "Никогда больше не увидим": родители доцента Соколова рассказали о сыне 
Теги:
Политика , Армия , В мире , Владимир Путин , БРИКС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Противоречит соглашениям»: Путин о формуле Штайнмайера
«Противоречит соглашениям»: Путин о формуле Штайнмайера
Тараканы и еда в ведрах: пенсионеров отправили в больницу
Тараканы и еда в ведрах: пенсионеров отправили в больницу 59
Лидер Бразилии произнёс тост и пошёл чокаться к Путину
Лидер Бразилии произнёс тост и пошёл чокаться к Путину 9
Стало известно о планах Заворотнюк в Китае
Стало известно о планах Заворотнюк в Китае 2
«Резонансное»: Бойцы ВСУ погибли из-за националистов
«Резонансное»: Бойцы ВСУ погибли из-за националистов 1
Видео
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
03:56
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
Политика
«Сейчас детей будут выносить»
01:28
«Сейчас детей будут выносить»
Происшествия
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
01:36
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
В мире Украина
4 пули в висок: Соколов мог убить аспирантку во сне
01:49
4 пули в висок: Соколов мог убить аспирантку во сне
Происшествия
Названа причина крушения Boeing-737 в Казани
00:22
Названа причина крушения Boeing-737 в Казани
Происшествия Катастрофы
«Его гнобили»: трагедия в колледже Благовещенска
00:45
«Его гнобили»: трагедия в колледже Благовещенска
Происшествия
Белоруссия замахнулась на договор от 1995 года с Россией
04:16
Белоруссия замахнулась на договор от 1995 года с Россией
В мире
В деле Соколова нашли мистику
01:09
В деле Соколова нашли мистику
Происшествия
«Продают Украину»: в Раде обсуждают скандальный закон
03:56
«Продают Украину»: в Раде обсуждают скандальный закон
В мире Конфликты
Секс-скандал в Раде: депутаты ополчились на Яременко
03:28
Секс-скандал в Раде: депутаты ополчились на Яременко
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение