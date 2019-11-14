Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Названо слабое место ВМС США в случае войны
Названо слабое место ВМС США в случае войны
Армия
Названа дата большой пресс-конференции Путина
Названа дата большой пресс-конференции Путина
Политика
«Он мог стрелять по всем, но этого не сделал»
«Он мог стрелять по всем, но этого не сделал»
Происшествия
Грузия вышла на акцию протеста
Грузия вышла на акцию протеста
В мире

Украина не будет обсуждать вопрос о Крыме в нормандском формате 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Украина не будет обсуждать вопрос о Крыме в нормандском формате
Фото: News.ru
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев не намерен поднимать вопрос о Крыме на переговорах в нормандском формате.
Нормандские переговоры не касаются Крыма, — отметил министр в интервью BBC.
По его словам, вопрос о принадлежности крымского полуострова обсуждается в других форматах, включая Организацию Объединённых Наций (ООН).
«Нормандский формат» переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Франции, Германии и Украины впервые обсудили урегулирование украинского конфликта. С тех пор состоялся целый ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.
Ранее News.ru писал, что первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил лидерам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому встретиться в республике.
Видео дня. На тренингах с изнасилованиями учили, как выйти замуж
News.ru: последние новости
Пенсионерка из Алтайкого края встала на колени перед Дмитрием Медведевым Пенсионерка из Алтайкого края встала на колени перед Дмитрием Медведевым Большая пресс-конференция Путина состоится в декабре Большая пресс-конференция Путина состоится в декабре Путин прибыл с двухдневным визитом в Бразилию Путин прибыл с двухдневным визитом в Бразилию 
Теги:
Политика , В мире , Конфликты , Украина , Вадим Пристайко , Нурсултан Назарбаев , Владимир Зеленский , Владимир Путин , ООН , Киев , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названо слабое место ВМС США в случае войны
Названо слабое место ВМС США в случае войны 5
Названа дата большой пресс-конференции Путина
Названа дата большой пресс-конференции Путина 1
«Он мог стрелять по всем, но этого не сделал»
«Он мог стрелять по всем, но этого не сделал» 24
Грузия вышла на акцию протеста
Грузия вышла на акцию протеста 46
Белоруссия замахнулась на договор от 1995 года с Россией
Белоруссия замахнулась на договор от 1995 года с Россией 282
Видео
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
03:56
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
Политика
«Сейчас детей будут выносить»
01:28
«Сейчас детей будут выносить»
Происшествия
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
01:36
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
В мире Украина
4 пули в висок: Соколов мог убить аспирантку во сне
01:49
4 пули в висок: Соколов мог убить аспирантку во сне
Происшествия
Названа причина крушения Boeing-737 в Казани
00:22
Названа причина крушения Boeing-737 в Казани
Происшествия Катастрофы
«Его гнобили»: трагедия в колледже Благовещенска
00:45
«Его гнобили»: трагедия в колледже Благовещенска
Происшествия
Белоруссия замахнулась на договор от 1995 года с Россией
04:16
Белоруссия замахнулась на договор от 1995 года с Россией
В мире
В деле Соколова нашли мистику
01:09
В деле Соколова нашли мистику
Происшествия
«Продают Украину»: в Раде обсуждают скандальный закон
03:56
«Продают Украину»: в Раде обсуждают скандальный закон
В мире Конфликты
Секс-скандал в Раде: депутаты ополчились на Яременко
03:28
Секс-скандал в Раде: депутаты ополчились на Яременко
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение