Украина не будет обсуждать вопрос о Крыме в нормандском формате

Нормандские переговоры не касаются Крыма, — отметил министр в интервью BBC.

По его словам, вопрос о принадлежности крымского полуострова обсуждается в других форматах, включая Организацию Объединённых Наций (ООН).

«Нормандский формат» переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Франции, Германии и Украины впервые обсудили урегулирование украинского конфликта. С тех пор состоялся целый ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.