Украина не будет обсуждать вопрос о Крыме в нормандском формате 

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев не намерен поднимать вопрос о Крыме на переговорах в нормандском формате.
Нормандские переговоры не касаются Крыма, — отметил министр в интервью BBC.
По его словам, вопрос о принадлежности крымского полуострова обсуждается в других форматах, включая Организацию Объединённых Наций (ООН).
«Нормандский формат» переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Франции, Германии и Украины впервые обсудили урегулирование украинского конфликта. С тех пор состоялся целый ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.
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