Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия замахнулась на договор от 1995 года с Россией
Белоруссия замахнулась на договор от 1995 года с Россией
В мире
Медведев отреагировал на стрельбу в Благовещенске
Медведев отреагировал на стрельбу в Благовещенске
Политика
Трагедия в Благовещенске: студент оставил аудиопослание
Трагедия в Благовещенске: студент оставил аудиопослание
Происшествия
Грузия отказала Кадырову в дороге
Грузия отказала Кадырову в дороге
В мире

В Крыму назвали «скучными» угрозы Киева отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту 

ТАСС 34 минуты назад
Депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко считает "скучными" угрозы Киева отреагировать на предстоящее в декабре открытие Россией движения по железнодорожной части Крымского моста на полуострове.
Ранее так называемый постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич сообщил, что Киев отреагирует на предстоящее открытие Россией движения по железнодорожной части Крымского моста. Он, в частности напомнил, что доступ в Крым и Севастополь не через официальные украинские пункты пропуска, которые находятся на подконтрольной Киеву территории Херсонской области, "является противозаконным и нарушает Уголовный кодекс Украины".
"Подобные угрозы становятся скучными", — сказал ТАСС Козенко.
Путешествие на поезде по Крымскому мосту, отметил парламентарий, абсолютно безопасно для пассажиров. "Хорошо уже то, что Киев признал факт существования Крымского моста, поверил, что это не голограмма", — добавил он.
Украинцев приглашают на поезда в Крым
Как сообщил ТАСС первый зампредседателя Госсовета Республики Крым Ефим Фикс, ежегодно в республику приезжает на отдых около 1 млн жителей Украины. "Украинцы едут к нам, к нашему солнцу и ласковому морю, несмотря на указания постоянных представительств каких-то уже несуществующих республик. Я просто уверен, что в недалеком будущем из Крыма начнут ходить поезда и в Киев, и в Одессу, и другие города", — подчеркнул Фикс.
Единственный способ для Украины помешать севастопольцам и крымчанам ездить по Крымскому мосту — это скупить все билеты на поезда, считает депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
"Правда — тут шансов у них нет, ведь все доступные билеты уже купили жители полуострова. Каких-либо иных инструментов влияния на внутренние дела России у Киева нет", — сказал парламентарий.
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек считает, что украинским властям остается только жаловаться в международные инстанции.
"Сегодня Россия для украинской власти просто раздражитель, и что бы мы ни сделали — на все будет протест. Так что со своими ничего не стоящими заявлениями относительно ж/д сообщения на Крымском мосту Киев ничего не добьется, разве что душу отведет", — отметил депутат.
О том, что пассажиры поездов могут быть уверены в своей безопасности, заявил председатель комитета по строительству транспорту и топливно-энергетическому комплексу Госсовета республики Леонид Бабашов.
"Безусловно, безопасность гарантирована. Все важные объекты, в том числе транспортные узлы и ветки в Крыму, хорошо охраняются", — отметил он.
Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, комментируя заявление Кориневича, напомнила, что "Крымский мост, максимально обеспеченная безопасность крымчан и гостей полуострова, увеличение туристического потока в Крым" и "множество других вопросов — это вопросы другого государства — России".
ТАСС: последние новости
Медведев поручил решить проблему с водоснабжением одного из домов в селе Санниково Медведев поручил решить проблему с водоснабжением одного из домов в селе Санниково МИД РФ: тема вмешательства Москвы в выборы в Боливии помогла раскачке протестов в стране МИД РФ: тема вмешательства Москвы в выборы в Боливии помогла раскачке протестов в стране Умер бывший депутат Госдумы Михаил Кошкин Умер бывший депутат Госдумы Михаил Кошкин
Комментарии 
Теги:
Политика , Видео , Андрей Козенко , Руслан Бальбек , Дмитрий Белик , Ольга Ковитиди , Антон Кориневич , Госдума , ИТАР-ТАСС , Киев , Республика Крым , Севастополь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Белоруссия замахнулась на договор от 1995 года с Россией
Белоруссия замахнулась на договор от 1995 года с Россией 83
Медведев отреагировал на стрельбу в Благовещенске
Медведев отреагировал на стрельбу в Благовещенске 145
Трагедия в Благовещенске: студент оставил аудиопослание
Трагедия в Благовещенске: студент оставил аудиопослание 10
Грузия отказала Кадырову в дороге
Грузия отказала Кадырову в дороге 135
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России 594
Видео
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
03:56
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
Политика
«Сейчас детей будут выносить»
01:28
«Сейчас детей будут выносить»
Происшествия
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
01:36
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
В мире Украина
4 пули в висок: Соколов мог убить аспирантку во сне
01:49
4 пули в висок: Соколов мог убить аспирантку во сне
Происшествия
Названа причина крушения Boeing-737 в Казани
00:22
Названа причина крушения Boeing-737 в Казани
Происшествия Катастрофы
«Его гнобили»: трагедия в колледже Благовещенска
00:45
«Его гнобили»: трагедия в колледже Благовещенска
Происшествия
Белоруссия замахнулась на договор от 1995 года с Россией
04:16
Белоруссия замахнулась на договор от 1995 года с Россией
В мире
В деле Соколова нашли мистику
01:09
В деле Соколова нашли мистику
Происшествия
«Продают Украину»: в Раде обсуждают скандальный закон
03:56
«Продают Украину»: в Раде обсуждают скандальный закон
В мире Конфликты
Секс-скандал в Раде: депутаты ополчились на Яременко
03:28
Секс-скандал в Раде: депутаты ополчились на Яременко
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение