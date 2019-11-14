В Крыму назвали «скучными» угрозы Киева отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту

Ранее так называемый постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич сообщил, что Киев отреагирует на предстоящее открытие Россией движения по железнодорожной части Крымского моста. Он, в частности напомнил, что доступ в Крым и Севастополь не через официальные украинские пункты пропуска, которые находятся на подконтрольной Киеву территории Херсонской области, "является противозаконным и нарушает Уголовный кодекс Украины".

"Подобные угрозы становятся скучными", — сказал ТАСС Козенко.

Путешествие на поезде по Крымскому мосту, отметил парламентарий, абсолютно безопасно для пассажиров. "Хорошо уже то, что Киев признал факт существования Крымского моста, поверил, что это не голограмма", — добавил он.

Украинцев приглашают на поезда в Крым

Как сообщил ТАСС первый зампредседателя Госсовета Республики Крым Ефим Фикс, ежегодно в республику приезжает на отдых около 1 млн жителей Украины. "Украинцы едут к нам, к нашему солнцу и ласковому морю, несмотря на указания постоянных представительств каких-то уже несуществующих республик. Я просто уверен, что в недалеком будущем из Крыма начнут ходить поезда и в Киев, и в Одессу, и другие города", — подчеркнул Фикс.

Единственный способ для Украины помешать севастопольцам и крымчанам ездить по Крымскому мосту — это скупить все билеты на поезда, считает депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик

"Правда — тут шансов у них нет, ведь все доступные билеты уже купили жители полуострова. Каких-либо иных инструментов влияния на внутренние дела России у Киева нет", — сказал парламентарий.

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек считает, что украинским властям остается только жаловаться в международные инстанции.

"Сегодня Россия для украинской власти просто раздражитель, и что бы мы ни сделали — на все будет протест. Так что со своими ничего не стоящими заявлениями относительно ж/д сообщения на Крымском мосту Киев ничего не добьется, разве что душу отведет", — отметил депутат.

О том, что пассажиры поездов могут быть уверены в своей безопасности, заявил председатель комитета по строительству транспорту и топливно-энергетическому комплексу Госсовета республики Леонид Бабашов.

"Безусловно, безопасность гарантирована. Все важные объекты, в том числе транспортные узлы и ветки в Крыму, хорошо охраняются", — отметил он.