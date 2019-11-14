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МИД ответил на обвинения о вмешательстве в выборы в Боливии 

Национальная Служба Новостей + ещё 3 47 минут назад
МИД ответил на обвинения о вмешательстве в дела Боливии
Фото: РИА Новости
Спекуляции в СМИ о «российском вмешательстве» в президентские выборы в Боливии носят огульный бездоказательный характер, заявили в МИД РФ.
Как сообщили во внешнеполитическом ведомстве, 24 октября ряд боливийских СМИ опубликовал испаноязычные перепечатки «так называемого журналистского расследования интернет-портала "Проект" на тему якобы имевшего место российского вмешательства в президентские выборы». В нем утверждалось, что ГК «Росатом» направила в Боливию политтехнологов для обеспечения победы Эво Моралеса с целью защиты в стране своих коммерческих интересов.
«Огульный бездоказательный характер выдвинутых обвинений — очевиден. Инсинуации о "российском вмешательстве в выборы" — так и не получившее доказательства пропагандистское клише русофобских СМИ. Но если у кого-либо появятся реальные факты нарушения боливийского законодательства, готовы их рассмотреть в рамках существующих двусторонних механизмов правовой помощи», — заявили в МИД РФ.
На состоявшихся 20 октября выборах в Боливии президент Эво Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. В воскресенье вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке. Все высшее руководство страны также ушло в отставку, власть приняла оппозиционный вице-спикер сената. Моралес покинул страну, он находится в Мексике.
Оппозиционный сенатор Жанин Аньес во вторник заявила, что временно принимает на себя полномочия президента Боливии после отставки руководства страны. Конституционный суд подтвердил законность передачи ей власти. Она заявила, что намерена «как можно скорее» провести выборы главы государства, уточняет RT.
Ранее в Кремле выразили надежду, что дальнейшие события в Боливии будут развиваться по закону, отмечает Ura.ru.
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Теги:
Политика , Другое , Латинская Америка , Эво Моралес , МИД , РИА Ura.ru , Боливия
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