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Путин отреагировал на возможный приезд Трампа на парад Победы 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Путин отреагировал на возможный приезд Трампа в Москву
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин прокомментировал возможный визит его американского коллеги Дональда Трампа на парад Победы в Москве. Его слова передает «Интерфакс».
«Я думаю, что приезд по случаю окончания Второй мировой войны для лидера страны, которая внесла существенный вклад в борьбу с нацизмом, даже в рамках предвыборной кампании был бы правильным и верным шагом», — сказал он.
Российский лидер также отметил, что если Трамп все-таки приедет в Москву, то они обязательно встретятся. Однако на данный момент встречи глав двух стран не планируется, добавил он.
8 ноября Трамп подтвердил получение приглашения на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне от российской стороны. Однако он допустил, что не сможет посетить парад в Москве из-за предвыборной кампании в США. В Кремле заявили, что официального ответа от американской стороны не получали.
В июне в ходе пресс-конференции на саммите G20 в японской Осаке Дональд Трамп заявил, что серьезно рассмотрит приглашение президента России Владимира Путина на 9 Мая.
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Теги:
Политика , Дональд Трамп , Владимир Путин , Интерфакс , Москва
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