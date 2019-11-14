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Володин предостерег депутатов от лживых выступлений в Госдуме 

РИА Новости + ещё 2 3 часа назад
«Давайте хамство называть хамством»: Володин обратился к депутатам
Фото: РИА Новости
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин предостерег депутатов от использования думской трибуны для клеветнических заявлений и призвал подумать над ответственностью за подобного рода выступления.
"Коллеги, давайте… договоримся, что когда речь идет о хамстве — будем отделять хамство и отсутствие политической культуры от политической партии, фракции, потому что один член партии ошибаться может, а партия ошибаться не должна, потому что там и риски, и ответственность другие", — сказал Володин на пленарном заседании.
"Но если есть хамство, давайте хамство называть хамством, откуда бы оно ни звучало — из какой бы фракции ни был депутат. Не надо использовать думскую трибуну для распространения лжи, клеветы. Если есть факты, отправьте их куда положено, а так получается — спрятались за думский иммунитет, за трибуну. Нам надо подумать, кстати, — ответственность должна быть выше", — отметил он.
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Теги:
Политика , Вячеслав Володин , Госдума
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